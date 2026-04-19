Conheça a “Capital da Laranja”, cidade que abriga a maior exportadora de suco do mundo e vem atraindo novos moradores pela qualidade de vida

Araraquara, no interior de São Paulo, combina economia forte, segurança e qualidade de vida, se tornando destino para quem busca viver melhor

Gabriel Yuri Souto - 19 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Localizada a cerca de 270 km da capital paulista, Araraquara vem ganhando destaque nacional não apenas por sua força econômica, mas também pela qualidade de vida que oferece aos moradores.

Além disso, conhecida como “Capital da Laranja”, a cidade abriga uma das maiores exportadoras de suco do mundo e, ao mesmo tempo, se consolida como uma das melhores opções para quem deseja morar bem no interior.

Com ruas arborizadas, ritmo mais tranquilo e indicadores sociais elevados, o município tem atraído cada vez mais pessoas. Dessa forma, cresce o interesse de quem busca equilíbrio entre trabalho e bem-estar.

Cidade é referência na produção de suco de laranja

Araraquara carrega o título de “Capital da Laranja” por um motivo claro: a forte presença da citricultura na economia local. Foi justamente na cidade que surgiu a Cutrale, uma das maiores exportadoras de suco de laranja do mundo.

Além disso, o município também abriga outras indústrias importantes, como a tradicional Lupo. Ao mesmo tempo, com mais de 500 empresas instaladas, a economia local se mantém diversificada, combinando agroindústria, logística, metalurgia e serviços.

Qualidade de vida chama atenção

Com cerca de 242 mil habitantes, Araraquara apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) considerado muito alto, de 0,815. Nesse sentido, os principais destaques são os índices de educação e longevidade, que colocam a cidade entre as melhores do país.

Além disso, outro fator relevante é a segurança. A cidade figura entre as mais seguras do Brasil na faixa populacional entre 200 mil e 500 mil habitantes. Por isso, o município reforça ainda mais sua atratividade para novos moradores.

Infraestrutura e educação fortalecem o crescimento

A cidade também se destaca pela infraestrutura urbana bem organizada. Por exemplo, bairros como Centro, Vila Xavier e Jardim América oferecem comércio variado, serviços acessíveis e áreas bem cuidadas.

Além disso, Araraquara possui forte presença universitária. Instituições como Unesp, Uniara, IFSP e Fatec garantem um ambiente acadêmico ativo. Consequentemente, esse cenário contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e fortalece áreas como saúde, pesquisa e inovação.

Lazer e natureza fazem parte da rotina

No dia a dia, os moradores contam com diversas opções de lazer que combinam natureza e cultura. Por um lado, há parques e áreas verdes; por outro, existem pontos históricos importantes que valorizam a cidade.

Entre os destaques estão o Parque do Basalto, a Arena da Fonte Luminosa e o Museu de Arqueologia e Paleontologia. Além disso, o tradicional Parque Infantil e as ruas arborizadas ajudam a criar um ambiente mais agradável e equilibrado.

Gastronomia mistura tradição e simplicidade

A culinária local também reflete a identidade do interior paulista. Nesse contexto, há forte influência italiana combinada com pratos típicos da cultura caipira.

Entre os destaques estão a leitoa à pururuca e o frango com polenta. Além disso, o suco de laranja fresco aparece diariamente na mesa dos moradores. Por fim, bares e botecos completam a experiência, oferecendo opções simples e tradicionais.

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