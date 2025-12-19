Por que não se deve usar meias mais de uma vez, segundo especialistas

O que parece um hábito inofensivo pode esconder riscos silenciosos à saúde

Isabella Valverde - 19 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Claudia Maria Trico e crochê)

Usar a mesma meia mais de uma vez sem lavar pode parecer inofensivo, mas especialistas alertam que o hábito representa riscos reais à saúde dos pés e até do organismo.

Dermatologistas e infectologistas explicam que as meias funcionam como um ambiente ideal para a proliferação de fungos e bactérias, principalmente quando há suor excessivo.

Durante o dia, os pés transpiram naturalmente. Esse suor, combinado com o calor e a falta de ventilação dentro dos calçados, cria condições perfeitas para micro-organismos se multiplicarem. Quando a meia não é lavada, esses agentes permanecem ativos e voltam a entrar em contato direto com a pele.

Proliferação de fungos e bactérias

Segundo especialistas, o uso repetido de meias aumenta significativamente o risco de micoses, como o famoso “pé de atleta”. Os fungos se alimentam da umidade e das células mortas da pele, encontradas em abundância no tecido da meia usada.

Além disso, bactérias presentes no suor são responsáveis pelo mau odor e podem causar infecções, principalmente em pessoas que têm pequenas fissuras, cortes ou unhas encravadas.

Riscos maiores para quem tem doenças crônicas

Pessoas com diabetes, problemas circulatórios ou imunidade baixa devem ter atenção redobrada. Pequenas infecções nos pés podem evoluir rapidamente e gerar complicações mais sérias, inclusive exigindo tratamento médico.

Dermatologistas recomendam trocar as meias diariamente e, em alguns casos, até mais de uma vez ao dia, especialmente após atividades físicas ou em dias muito quentes.

Material da meia também faz diferença

Outro ponto destacado por especialistas é o tipo de tecido. Meias de algodão ou materiais que absorvem o suor ajudam a manter os pés mais secos. Já tecidos sintéticos, quando usados por longos períodos ou reutilizados, tendem a reter umidade e piorar o problema.

Manter as meias sempre limpas, bem secas e armazenadas corretamente é uma medida simples, mas essencial para a saúde.

Higiene simples, prevenção eficaz

A orientação dos profissionais é clara: meias devem ser lavadas após cada uso. Esse cuidado básico evita odores desagradáveis, previne infecções e contribui para o bem-estar geral.

Trocar de meia diariamente é um hábito pequeno, mas que faz grande diferença na saúde dos pés e na prevenção de problemas dermatológicos.

