6 cursos gratuitos online que aumentam suas chances de conseguir emprego em 2026

Capacitações rápidas, gratuitas e online ajudam a fortalecer o currículo e chamar a atenção dos recrutadores

Gabriel Yuri Souto - 20 de dezembro de 2025

Cursos gratuitos e online ajudam a aprender habilidades básicas e aumentam as chances de emprego em 2026 (Foto: Reprodução)

Arrumar emprego em 2026 está cada vez mais ligado a aprender algo útil, mesmo que seja básico. Muitas empresas não exigem diploma, mas observam se a pessoa sabe mexer em computador, se comunica bem ou entende o mínimo de tecnologia.

Pensando nisso, alguns cursos gratuitos e online se destacam por serem fáceis, conhecidos e realmente úteis para o dia a dia de quem trabalha ou procura uma vaga.

Curso gratuito de Excel básico e intermediário

Saber Excel ainda é um dos maiores diferenciais no mercado de trabalho. Muitas vagas pedem o básico: planilhas simples, soma, organização de dados e controle de informações.

Cursos gratuitos de Excel ajudam quem nunca aprendeu ou quer melhorar. Esse tipo de conhecimento serve para áreas administrativas, comércio, escritório, estoque e até pequenos negócios.

Curso de informática básica

Pode parecer simples, mas muita gente ainda perde vaga por não saber usar bem o computador. Cursos gratuitos de informática ensinam desde o uso do mouse e teclado até e-mail, internet, Word e organização de arquivos.

Esse curso é muito valorizado em vagas de escritório, atendimento, recepção e serviços em geral.

Curso gratuito de atendimento ao cliente

Atendimento é uma das áreas que mais contratam no Brasil. Cursos gratuitos nessa área ensinam como lidar com clientes, resolver problemas, se comunicar melhor e evitar conflitos.

Esse tipo de curso ajuda quem busca vaga em lojas, call centers, empresas de serviços e comércio em geral.

Curso de marketing digital para iniciantes

O marketing digital deixou de ser algo complicado. Hoje existem cursos gratuitos que ensinam o básico sobre redes sociais, divulgação online, vendas pela internet e criação de conteúdo simples.

Esse conhecimento pode ajudar tanto a conseguir emprego quanto a gerar renda extra ou divulgar um pequeno negócio.

Curso gratuito de auxiliar administrativo

Cursos de auxiliar administrativo são muito procurados porque ensinam rotinas comuns de empresas, como organização de documentos, controle de tarefas, noções de escritório e trabalho em equipe.

É uma ótima porta de entrada para quem quer trabalhar em empresas, escritórios ou órgãos privados.

Curso de vendas e técnicas de negociação

Saber vender é uma habilidade valorizada em praticamente qualquer área. Cursos gratuitos de vendas ensinam como abordar clientes, apresentar produtos, fechar negócios e lidar com objeções.

Esse tipo de curso ajuda quem busca vaga em comércio, vendas online, representantes comerciais e atendimento.

Por que esses cursos realmente ajudam

Esses cursos funcionam porque são práticos, fáceis de entender e aplicáveis no dia a dia. Além disso, mostram que a pessoa está se esforçando para aprender e melhorar.

Mesmo sendo gratuitos, eles ajudam a fortalecer o currículo e aumentam as chances de conseguir um emprego em 2026.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!