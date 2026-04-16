O segredo da felicidade aos 91? “Poder fazer o que quer não tem preço”, diz moradora de Copacabana que vive sozinha há mais de 50 anos

Uma trajetória marcada pela autonomia revela perspectivas surpreendentes sobre a verdadeira satisfação pessoal

Magno Oliver - 16 de abril de 2026

(Foto: Reprodução / Globo Repórter / Rede Globo)

Aos 91 anos, Maria de Lourdes, carinhosamente conhecida como “Dona Lulu”, desafia as estatísticas convencionais sobre o envelhecimento ao manter uma rotina de total autonomia em seu apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Morando sozinha há mais de meio século, ela representa um fenômeno crescente no Brasil: o “ageing in place”, ou envelhecer no próprio lar, preservando a independência física e decisória.

Segundo dados do IBGE e do Ministério da Saúde, o número de idosos que optam pela vida solo com qualidade de vida saltou 15% nos últimos dois anos, impulsionado por uma rede de serviços de proximidade e pela manutenção da saúde cognitiva.

Para Lulu, a chave da satisfação não está no isolamento, mas na liberdade de gerir o próprio tempo sem concessões e “poder fazer o que quer, quando quer, não tem preço”, explica, em entrevista ao Globo Repórter. No coração do bairro mais icônico do Rio, a rotina da nonagenária é um exemplo de vitalidade e organização.

Ela mesma gerencia suas finanças, faz compras no comércio local e mantém uma rede social ativa, provando que a solidão, quando escolhida, torna-se uma ferramenta de empoderamento.

Diferente de muitas pessoas de sua geração que são levadas ao convívio multifamiliar por necessidade de cuidado, Dona Lulu investe na manutenção de sua individualidade como o principal pilar de sua longevidade.

O desfecho desta trajetória inspiradora traz uma atualização importante sobre as políticas de cuidado no Brasil em 2026: a valorização da autonomia do idoso como diretriz de saúde pública.

Além disso, histórias como a de Dona Lulu fundamentam novos programas habitacionais e de assistência que priorizam a permanência do indivíduo em seu ambiente social original.

Ao celebrar mais de cinco décadas de independência, ela deixa uma lição clara para as futuras gerações: a felicidade na velhice está intimamente ligada ao controle do próprio destino.

Contudo, sua vida em Copacabana não é apenas um relato de sobrevivência, mas uma crônica de resistência e alegria de quem compreendeu, cedo, que a própria companhia pode ser o maior luxo de uma existência.

Veja mais detalhes da história dessa mulher incrível:

https://globoplay.globo.com/v/6057553/

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!