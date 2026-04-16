Fim da escala 6×1: o que pode acontecer com quem usar dia para fazer bico?

Mudança na jornada de trabalho levanta dúvidas sobre renda extra, informalidade e possíveis conflitos com a legislação trabalhista

Gabriel Yuri Souto - 16 de abril de 2026

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O debate sobre o fim da escala 6×1 ganhou força em 2026 e já chegou ao Congresso Nacional com proposta de reduzir a jornada e ampliar o descanso semanal, sem corte de salário.

Hoje, o modelo permite trabalhar até 44 horas semanais com apenas um dia de folga. A mudança prevê mais tempo livre, o que levanta uma dúvida comum: dá para usar esse dia extra para fazer um “bico”?

A resposta é: depende.

Em regra, o trabalhador pode usar o tempo livre como quiser. Porém, o contrato de trabalho continua valendo normalmente. Se houver cláusula de exclusividade ou conflito de interesses com o empregador, o bico pode gerar problemas.

Além disso, o descanso semanal existe para recuperação física e mental. Ou seja, usar esse tempo apenas para trabalhar em outro lugar pode manter o desgaste que a mudança tenta justamente reduzir.

Outro ponto importante é a informalidade. Bicos sem registro não garantem direitos como INSS, férias ou proteção em caso de acidente, o que pode aumentar a precarização.

Também há risco jurídico. Se o bico virar rotina, com horários fixos e subordinação, pode ser considerado um novo vínculo formal pela Justiça.

Por outro lado, o cenário pode abrir espaço para renda extra formal, como trabalho autônomo regularizado ou pequenos negócios.

Vale lembrar que o fim da escala 6×1 ainda não está em vigor e depende de aprovação no Congresso.

Na prática, se a mudança for confirmada, o trabalhador terá mais tempo livre, mas usar esse tempo para renda extra vai exigir atenção às regras e aos próprios limites.

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