Problema no joelho ou ombro pode dar direito à aposentadoria de até R$ 8.475,55, explica escritório

Uma dor ignorada no dia a dia pode ser, na verdade, o fator decisivo para garantir um benefício mais vantajoso no futuro

Daniella Bruno - 16 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Milhões de brasileiros convivem diariamente com dores físicas que impactam sua rotina, especialmente em articulações como joelhos e ombros.

Muitas vezes, essas limitações são tratadas apenas como desconfortos comuns, sem que a pessoa perceba o impacto real que elas causam na sua capacidade de trabalho e qualidade de vida.

No entanto,quando essas condições passam a dificultar atividades básicas, elas deixam de ser apenas um problema de saúde e entram no campo dos direitos previdenciários. Nesses casos, o trabalhador pode ter direito à aposentadoria PCD — um benefício mais vantajoso que ainda é pouco conhecido e explorado.

Quando a doença se torna deficiência na prática

Antes de tudo, é essencial entender uma diferença que muda completamente o cenário: doença não é automaticamente deficiência. O INSS não analisa apenas o diagnóstico médico, mas sim o impacto real dessa condição na vida da pessoa.

Ou seja, não basta apresentar um laudo de artrose ou lesão no ombro. O que realmente importa é provar que essa condição cria barreiras no dia a dia. Por exemplo, se a dor dificulta subir escadas, carregar peso, dirigir ou até permanecer muito tempo em pé, isso já indica uma limitação funcional relevante.

Nesse contexto, o conceito de deficiência se baseia na dificuldade de participação plena na sociedade. Assim, quando o trabalhador precisa de mais esforço ou adaptações para realizar tarefas comuns, ele pode ser enquadrado como pessoa com deficiência — em grau leve, moderado ou grave.

Além disso, essa análise leva em consideração não apenas o ambiente de trabalho, mas também a vida cotidiana. Portanto, atividades simples como se vestir, se locomover ou utilizar transporte público entram na avaliação.

Como resultado, muitos trabalhadores que hoje recebem ou solicitam auxílio-doença poderiam, na verdade, ter direito a um benefício mais vantajoso.

Vantagens reais e o que o INSS avalia

A aposentadoria PCD se destaca justamente por manter regras mais favoráveis, mesmo após as mudanças da Reforma da Previdência. Em primeiro lugar, o valor do benefício costuma ser maior. Em muitos casos, o segurado recebe 100% da média das contribuições, sem redutores significativos.

Além disso, a idade mínima pode ser menor, assim como o tempo de contribuição exigido. Isso permite que o trabalhador se aposente mais cedo em comparação com a regra comum. Ao mesmo tempo, existe outro diferencial importante: a possibilidade de continuar trabalhando mesmo após a concessão do benefício.

Outro ponto que chama atenção é o teto do INSS, que em 2026 pode chegar a R$ 8.147,51. No entanto, é fundamental destacar que esse valor depende diretamente do histórico de contribuições. Ou seja, não basta ter a deficiência — é preciso ter contribuído sobre valores mais altos ao longo da vida.

Por outro lado, o processo de avaliação exige atenção. O INSS utiliza um modelo técnico que envolve duas etapas complementares. Primeiro, a perícia médica analisa a limitação física. Em seguida, a perícia social investiga como essa limitação afeta a rotina do segurado.

Nesse momento, o assistente social avalia detalhes práticos: como a pessoa trabalha, se precisa de ajuda em atividades diárias e quais adaptações foram necessárias ao longo do tempo. Portanto, quanto mais bem documentado for o histórico, maiores são as chances de reconhecimento do direito.

Além disso, existe um ponto crucial que muitos ignoram: o tempo de contribuição como PCD não é retroativo automaticamente. Ou seja, o INSS considera apenas o período em que a deficiência já causava limitações reais. Isso pode impactar diretamente no cálculo do benefício.

Por isso, a documentação se torna decisiva. Exames antigos, laudos detalhados, relatórios médicos e registros de readaptação profissional funcionam como provas concretas da evolução da condição.

Conhecer seus direitos pode mudar seu futuro

Ignorar dores constantes pode parecer algo comum no dia a dia, mas, na prática, isso pode significar abrir mão de direitos importantes. Quando uma condição de saúde afeta sua capacidade funcional, ela deixa de ser apenas um problema médico e passa a ter implicações legais e previdenciárias.

Nesse sentido, entender a aposentadoria PCD é essencial para garantir um benefício mais justo e compatível com a realidade do trabalhador. Com informação, estratégia e documentação adequada, é possível transformar uma limitação em um direito reconhecido — e, muitas vezes, em uma aposentadoria mais vantajosa.

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