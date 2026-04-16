Quanto ganha um repositor no Carrefour, Assaí e Atacadão em 2026? Veja os salários divulgados

Levantamentos públicos indicam que o salário de repositor em Carrefour, Assaí e Atacadão supera o mínimo nacional em 2026

Gustavo de Souza - 16 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Quem procura vaga no varejo alimentar em 2026 encontra salários relativamente próximos entre Carrefour, Assaí e Atacadão. Dados públicos apontam média mensal de R$ 1.735 no Carrefour, R$ 1.827 no Assaí Atacadista e R$ 1.875 no Atacadão.

Os três valores ficam acima do salário mínimo nacional de 2026, fixado em R$ 1.621. Na comparação, isso representa cerca de 7% acima do mínimo no Carrefour, 12,7% no Assaí e 15,7% no Atacadão.

O que cada rede paga

Entre as três marcas de supermercados, o Atacadão aparece com a maior média pública, seguido pelo Assaí. O Carrefour vem logo atrás, o que mostra um mercado relativamente alinhado para a função nas grandes redes do setor.

Ainda assim, os números exigem cautela. O Indeed informa que os valores são aproximados e podem variar conforme cidade, jornada, unidade e benefícios oferecidos por cada empresa.

O que pesa além do salário

Na prática, o cargo vai além de abastecer prateleiras. Em vagas públicas, Assaí e Atacadão descrevem atividades como reposição de mercadorias, conferência de validade, organização de gôndolas, atendimento ao cliente, etiquetagem e apoio em inventários.

Por isso, o salário não deve ser o único critério. Benefícios e chance de crescimento também entram na conta: o Carrefour destaca oportunidades de desenvolvimento, enquanto vagas do Atacadão citam assistência médica, odontológica, seguro de vida, refeição e participação nos lucros.

O tamanho dessas operações ajuda a explicar a relevância da função. O Grupo Carrefour Brasil informa ter 120 mil colaboradores, mil lojas e mais de 60 milhões de clientes por mês; o Assaí fala em 313 lojas, mais de 90 mil colaboradores e 40 milhões de clientes mensais; e o Atacadão se apresenta como líder do atacarejo, com 412 lojas de autosserviço e 33 unidades de atacado de entrega.

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