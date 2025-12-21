Força Tática prende motorista que sequestrou jovem em Anápolis

Ele tentou dificultar identificação do veículo ao retirar a placa traseira, mas foi capturado após tentar fugir

Danilo Boaventura - 21 de dezembro de 2025

Romário escondeu a placa do carro em um balde e tentou fugir pulando muros ao perceber a chegada dos policiais. (Foto: Edição/ Portal 6)

Policiais da Força Tática da Polícia Militar prenderam, no final da noite deste domingo (21), o motorista que sequestrou uma jovem de 18 anos em Anápolis.

Romário Silva de Pontes, de 31 anos, foi capturado após um dia inteiro de diligências, pois havia cometido o crime que aterrorizou a cidade durante a manhã, quando abordou a vítima com um pretexto, a forçou a entrar em um carro e a manteve sob ameaça.

Após o crime, a Força Tática iniciou as buscas e, então, localizou o Chevrolet Prisma branco na garagem de uma residência no Parque São Conrado, na região Leste de Anápolis.

O veículo estava sem a placa traseira, mas, mesmo assim, os policiais o identificaram. Quando a equipe se aproximou, Romário percebeu a movimentação e tentou fugir pulando os muros de casas vizinhas para se esconder.

Apesar da tentativa de fuga, os policiais realizaram um cerco e, em seguida, encontraram o autor escondido em um galpão ao lado de sua residência.

Durante a busca na casa, a equipe encontrou a placa traseira do veículo dentro de um balde na área de serviço.

Por fim, Romário foi preso em flagrante e conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Os policiais também apreenderam três celulares de origem suspeita que estavam no carro.

