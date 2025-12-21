Está viva a jovem sequestrada pelo motorista deste carro em Anápolis

Vítima havia ido ao supermercado quando foi abordada pelo sequestrador. Ele ainda não está preso, mas já foi identificado pela polícia

Gabriella Pinheiro - 21 de dezembro de 2025

Imagem mostra carro usado por suspeito para sequestrar vítima. (Foto: Reprodução)

Uma jovem de 18 anos foi sequestrada na manhã deste domingo (21) no Residencial Santo Expedito, em Anápolis, enquanto se dirigia a um supermercado.

O suspeito, identificado como Romário Silva de Pontes, de 31 anos, a abordou em um Chevrolet Prisma branco (placa PCG4A76) com o pretexto de estar perdido. Aproveitando a proximidade, ele a forçou a entrar no veículo, dando início a momentos de pânico.

Durante a fuga por estradas de terra, o agressor agrediu a vítima segurando sua mandíbula com força e a ameaçou de morte, alegando estar armado. Em um momento de desespero, a jovem gritou por socorro ao avistar um trator que bloqueava a via, mas o sequestrador a silenciou imediatamente. Após circular por vários minutos, nos quais a vítima chorava e implorava para ser libertada, o autor decidiu levá-la de volta.

Romário deixou a jovem em uma esquina próxima ao bairro onde ela mora e fugiu. A Polícia Militar amparou a vítima e a encaminhou para o registro da ocorrência na Central de Flagrantes e para a realização de exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil deve investigar o caso como lesão corporal e ameaça no contexto de violência contra a mulher.

Infelizmente, o sequestrador ainda não foi encontrado. Informações sobre o paradeiro dele e do carro podem ser informadas diretamente no 190, da Polícia Militar.

