Entenda como agia empresário de Anápolis preso por suspeita de aplicar série de golpes com móveis

Suposto autor já possui vasto histórico criminal, inclusive por uso de documento falso

Gabriella Pinheiro - 22 de dezembro de 2025

Imagem mostra Jeorge Michel Batista de Oliveira. (Foto: Reprodução)

Com a promessa de entregar móveis planejados mediante pagamento antecipado, o proprietário da empresa Aparato Móveis Sob Medida, Jeorge Michel Batista de Oliveira, atraiu clientes e conseguiu aplicar uma série de golpes em Anápolis.

Preso em 03 de dezembro deste ano, na cidade de São Luís, no Maranhão, o homem chegou a abrir um estabelecimento comercial do ramo na capital maranhense e utilizava o mesmo método — também denunciado no Distrito Federal (DF).

Conforme relatos das vítimas, o empresário oferecia serviços de fabricação de móveis planejados, reformas e produção de sofás, alegando a necessidade de pagamento antecipado após a assinatura do contrato.

De acordo com as denúncias, após receber os valores, ele desaparecia, e grande parte dos clientes sequer recebia o serviço contratado. Diante da situação, diversas pessoas procuraram a Polícia Civil (PC) para registrar ocorrência.

Jeorge chegou a ser indiciado por estelionato, mas não compareceu à delegacia para prestar depoimento e, posteriormente, fechou a loja localizada na Avenida Mato Grosso, no bairro Jundiaí.

O homem ainda teria cometido crimes do mesmo tipo no Distrito Federal, onde teve um mandado de prisão expedido e responde a processos cíveis e criminais.

Vale destacar que a ex-companheira dele também registrou ocorrência, alegando ter sido vítima de estelionato sentimental, com um prejuízo estimado em cerca de R$ 120 mil.

Histórico de prisões

Em 23 de maio de 2024, Jeorge chegou a ser preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), acusado de 26 crimes de estelionato cometidos entre junho de 2023 e abril de 2024 na região.

Ainda, em 2020, ele também foi preso em Alexânia por uso de documento falso. Posteriormente, obteve liberdade provisória.

