Entenda como agia empresário de Anápolis preso por suspeita de aplicar série de golpes com móveis
Suposto autor já possui vasto histórico criminal, inclusive por uso de documento falso
Com a promessa de entregar móveis planejados mediante pagamento antecipado, o proprietário da empresa Aparato Móveis Sob Medida, Jeorge Michel Batista de Oliveira, atraiu clientes e conseguiu aplicar uma série de golpes em Anápolis.
Preso em 03 de dezembro deste ano, na cidade de São Luís, no Maranhão, o homem chegou a abrir um estabelecimento comercial do ramo na capital maranhense e utilizava o mesmo método — também denunciado no Distrito Federal (DF).
Conforme relatos das vítimas, o empresário oferecia serviços de fabricação de móveis planejados, reformas e produção de sofás, alegando a necessidade de pagamento antecipado após a assinatura do contrato.
De acordo com as denúncias, após receber os valores, ele desaparecia, e grande parte dos clientes sequer recebia o serviço contratado. Diante da situação, diversas pessoas procuraram a Polícia Civil (PC) para registrar ocorrência.
Jeorge chegou a ser indiciado por estelionato, mas não compareceu à delegacia para prestar depoimento e, posteriormente, fechou a loja localizada na Avenida Mato Grosso, no bairro Jundiaí.
O homem ainda teria cometido crimes do mesmo tipo no Distrito Federal, onde teve um mandado de prisão expedido e responde a processos cíveis e criminais.
Vale destacar que a ex-companheira dele também registrou ocorrência, alegando ter sido vítima de estelionato sentimental, com um prejuízo estimado em cerca de R$ 120 mil.
Histórico de prisões
Em 23 de maio de 2024, Jeorge chegou a ser preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), acusado de 26 crimes de estelionato cometidos entre junho de 2023 e abril de 2024 na região.
Ainda, em 2020, ele também foi preso em Alexânia por uso de documento falso. Posteriormente, obteve liberdade provisória.
