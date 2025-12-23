Homem constrói sozinho uma vila flutuante autossuficiente e vive isolado sem eletricidade no meio da água

Estrutura feita com bambu funciona como moradia, fonte de alimento e abrigo, sem máquinas modernas ou ligação com o mundo urbano

Isabella Valverde - 23 de dezembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

No Vietnã, um homem decidiu abandonar completamente o modelo de vida tradicional e construiu sozinho uma vila flutuante autossuficiente, instalada em um lago isolado, longe de cidades, vizinhos e qualquer infraestrutura moderna. A estrutura funciona sem eletricidade convencional, sem máquinas e sem conexão com o mundo urbano.

A vila foi erguida em uma região rural do país, cercada por floresta, usando quase exclusivamente bambu e madeira local, materiais abundantes na região e conhecidos por sua resistência e capacidade natural de flutuação. Toda a construção foi feita manualmente, ao longo de cerca de um ano.

O conjunto flutuante abriga áreas de moradia, descanso, preparo de alimentos e armazenamento. Não há ligação com rede elétrica, água encanada ou combustíveis. A rotina é baseada em métodos tradicionais, com fogão a lenha, uso da luz natural e aproveitamento direto dos recursos do ambiente.

A alimentação vem principalmente do próprio lago. O morador criou um tanque de peixes integrado à estrutura flutuante, que serve como fonte contínua de alimento.

A pesca complementa a dieta, junto com pequenos cultivos feitos de forma simples, sem uso de fertilizantes industriais.

A escolha de viver sobre a água também tem uma função estratégica. O lago funciona como uma barreira natural contra animais terrestres e garante isolamento, segurança e tranquilidade.

Para se deslocar, ele utiliza embarcações simples, sem motores, mantendo a proposta de vida sustentável.

Não há coleta de lixo nem descarte convencional. Resíduos orgânicos são reaproveitados, e o sistema funciona como um pequeno ecossistema fechado, onde quase tudo tem uma função. Cada parte da vila foi pensada para reduzir dependências externas.

A experiência tem chamado atenção nas redes sociais e em portais internacionais por representar um exemplo extremo de vida off-grid, termo usado para definir quem vive fora dos sistemas tradicionais de energia, água e serviços públicos.

Mais do que uma curiosidade, a vila flutuante no Vietnã mostra como o conhecimento tradicional e a adaptação ao ambiente ainda permitem formas alternativas de viver.

Isolado no meio da água, o construtor prova que, para alguns, autonomia total vale mais do que conforto moderno.

