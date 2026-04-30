Pintar os troncos das árvores com tinta branca: para que serve, quais os benefícios e por que é recomendado

Prática comum em calçadas, praças e pomares chama atenção pela aparência, mas envolve cuidados que muita gente desconhece

Layne Brito - 30 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Quem caminha por praças, ruas arborizadas, chácaras ou até por alguns quintais provavelmente já se deparou com uma cena curiosa: árvores com a parte inferior do tronco pintada de branco.

À primeira vista, o detalhe pode parecer apenas uma escolha visual, quase como uma forma de deixar o ambiente mais organizado ou “limpo”.

No entanto, por trás desse costume antigo existe uma explicação que muita gente desconhece.

A prática, bastante comum em diferentes regiões, está ligada a cuidados com a estrutura da árvore e costuma ser usada principalmente em plantas mais jovens, frutíferas ou expostas por muitas horas ao sol.

Ainda assim, antes de repetir o hábito em casa, é importante entender quando ele realmente faz sentido e quais cuidados precisam ser tomados para não prejudicar a planta.

Para que serve pintar o tronco de branco?

A pintura branca no tronco é usada para ajudar a refletir parte da luz solar.

Com isso, a casca da árvore tende a aquecer menos, principalmente em períodos de calor intenso ou quando a planta fica muito exposta.

Esse cuidado pode reduzir o risco de rachaduras, queimaduras e danos provocados pela variação de temperatura.

Quando o tronco sofre lesões, a árvore fica mais vulnerável à entrada de fungos, bactérias e insetos, o que pode comprometer o desenvolvimento da planta.

Por isso, a técnica costuma ser mais comum em pomares, árvores jovens e espécies que passaram por podas fortes, já que esses casos exigem maior proteção da casca.

Quais cuidados são necessários?

Apesar de muita gente chamar a prática de “pintar com tinta branca”, nem qualquer produto deve ser usado.

Tintas muito fortes, oleosas ou impermeáveis podem dificultar a respiração natural do tronco e acabar causando efeito contrário.

O mais tradicional é o uso de uma mistura própria para esse tipo de aplicação, feita de forma diluída e sem excesso.

A camada não deve ser grossa, nem cobrir partes desnecessárias da planta.

Em áreas urbanas, a pintura muitas vezes aparece mais por costume ou estética do que por necessidade.

Já em quintais e pomares, ela pode ser útil quando aplicada com critério.

No fim, o detalhe branco no tronco das árvores pode até parecer simples, mas envolve uma função importante.

Quando bem feita, a prática ajuda a proteger a planta. Quando aplicada de qualquer jeito, porém, pode deixar de ser cuidado e virar problema.

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