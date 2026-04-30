Pintar os troncos das árvores com tinta branca: para que serve, quais os benefícios e por que é recomendado
Prática comum em calçadas, praças e pomares chama atenção pela aparência, mas envolve cuidados que muita gente desconhece
Quem caminha por praças, ruas arborizadas, chácaras ou até por alguns quintais provavelmente já se deparou com uma cena curiosa: árvores com a parte inferior do tronco pintada de branco.
À primeira vista, o detalhe pode parecer apenas uma escolha visual, quase como uma forma de deixar o ambiente mais organizado ou “limpo”.
No entanto, por trás desse costume antigo existe uma explicação que muita gente desconhece.
A prática, bastante comum em diferentes regiões, está ligada a cuidados com a estrutura da árvore e costuma ser usada principalmente em plantas mais jovens, frutíferas ou expostas por muitas horas ao sol.
Ainda assim, antes de repetir o hábito em casa, é importante entender quando ele realmente faz sentido e quais cuidados precisam ser tomados para não prejudicar a planta.
Para que serve pintar o tronco de branco?
A pintura branca no tronco é usada para ajudar a refletir parte da luz solar.
Com isso, a casca da árvore tende a aquecer menos, principalmente em períodos de calor intenso ou quando a planta fica muito exposta.
Esse cuidado pode reduzir o risco de rachaduras, queimaduras e danos provocados pela variação de temperatura.
Quando o tronco sofre lesões, a árvore fica mais vulnerável à entrada de fungos, bactérias e insetos, o que pode comprometer o desenvolvimento da planta.
Por isso, a técnica costuma ser mais comum em pomares, árvores jovens e espécies que passaram por podas fortes, já que esses casos exigem maior proteção da casca.
Quais cuidados são necessários?
Apesar de muita gente chamar a prática de “pintar com tinta branca”, nem qualquer produto deve ser usado.
Tintas muito fortes, oleosas ou impermeáveis podem dificultar a respiração natural do tronco e acabar causando efeito contrário.
O mais tradicional é o uso de uma mistura própria para esse tipo de aplicação, feita de forma diluída e sem excesso.
A camada não deve ser grossa, nem cobrir partes desnecessárias da planta.
Em áreas urbanas, a pintura muitas vezes aparece mais por costume ou estética do que por necessidade.
Já em quintais e pomares, ela pode ser útil quando aplicada com critério.
No fim, o detalhe branco no tronco das árvores pode até parecer simples, mas envolve uma função importante.
Quando bem feita, a prática ajuda a proteger a planta. Quando aplicada de qualquer jeito, porém, pode deixar de ser cuidado e virar problema.
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