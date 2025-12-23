Purê de batata cremoso: como acertar o ponto para a ceia de Natal

Cremoso, suave e fácil de combinar com qualquer prato, ele ajuda a equilibrar sabores e agrada praticamente todos os convidados

Pedro Ribeiro - 23 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Vanessa Rodrigues)

A ceia de Natal fica ainda mais completa quando inclui acompanhamentos simples, mas bem feitos, e o purê de batata é um dos favoritos nesse sentido.

Cremoso, suave e fácil de combinar com carnes, aves e pratos mais marcantes, ele ajuda a equilibrar sabores e agrada praticamente todos os convidados.

Por isso, saber acertar o ponto do purê faz toda a diferença no resultado final da ceia de Natal.

Além disso, o purê de batata é uma opção prática, feita com poucos ingredientes e que pode ser preparada com antecedência.

Ainda assim, alguns cuidados garantem uma textura perfeita e um sabor especial, digno da ceia de Natal.

Ingredientes

Para preparar um purê de batata cremoso, você vai precisar de:

1 kg de batatas

2 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de leite quente

Sal a gosto

Noz-moscada ou pimenta-do-reino (opcional)

Esses ingredientes simples formam a base de um acompanhamento clássico e indispensável na ceia de Natal.

Como cozinhar as batatas corretamente

Comece descascando as batatas e cortando em pedaços médios, de tamanho semelhante.

Em seguida, coloque-as em uma panela com água fria e sal.

Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem bem macias, mas sem desmanchar.

Para conferir o ponto, espete um garfo. Ele deve entrar facilmente.

Depois disso, escorra toda a água e mantenha as batatas ainda quentes para a próxima etapa.

Como amassar sem errar

Com as batatas quentes, amasse com um espremedor ou amassador próprio.

Evite usar liquidificador ou processador, pois isso libera muito amido e deixa o purê elástico.

Esse cuidado simples garante uma textura leve, fundamental para um purê de batata perfeito na ceia de Natal.

Hora de deixar o purê cremoso

Leve as batatas amassadas de volta ao fogo baixo. Acrescente a manteiga e misture bem até derreter completamente.

Em seguida, adicione o leite quente aos poucos, mexendo sempre.

O segredo está nesse momento. Vá ajustando a quantidade de leite até atingir o ponto desejado.

O purê deve ficar liso, macio e cremoso, sem escorrer demais.

Ajustes finais de sabor

Depois de atingir a textura ideal, ajuste o sal e, se quiser, acrescente uma pitada de noz-moscada ou pimenta-do-reino.

Esses temperos realçam o sabor sem tirar a suavidade do prato.

Mexa por mais alguns segundos e desligue o fogo.

Dicas rápidas para a ceia

Use batatas mais farináceas, como a asterix, para melhor resultado.

Sempre aqueça o leite antes de adicionar ao purê.

Se precisar preparar antes, aqueça em fogo baixo com um pouco de leite.

Um acompanhamento que nunca falha

O purê de batata cremoso mostra que, na ceia de Natal, o simples bem feito faz toda a diferença.

Com atenção ao ponto e poucos ingredientes, esse acompanhamento se torna um verdadeiro conforto à mesa, completando a refeição com sabor e textura perfeitos.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!