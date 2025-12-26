A folha fácil de plantar em casa que cresce bem o ano inteiro e ajuda na saúde

Resistente, versátil e cheia de benefícios, essa planta virou queridinha de quem cultiva em casa

Gabriel Yuri Souto - 26 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Entre as plantas mais simples de cultivar em casa, a hortelã se destaca por crescer bem durante todo o ano e exigir poucos cuidados.

Além disso, a folha é amplamente conhecida por seus benefícios para a saúde, o que explica por que ela está presente em tantos quintais, vasos e hortas domésticas.

A hortelã se adapta facilmente a diferentes ambientes. Ela cresce tanto em vasos quanto diretamente no solo e tolera variações de temperatura.

Por isso, consegue se desenvolver bem em praticamente todas as estações, desde que receba água regularmente e alguma luminosidade.

Outro ponto positivo é a rapidez do crescimento. A partir de um pequeno galho ou muda, a planta se espalha com facilidade. Em pouco tempo, já é possível colher folhas frescas para uso diário na cozinha ou em chás.

Do ponto de vista da saúde, a hortelã é conhecida por auxiliar na digestão, aliviar gases e reduzir desconfortos estomacais. Além disso, o chá da folha costuma ser usado para amenizar náuseas e melhorar a sensação de bem-estar após refeições mais pesadas.

A planta também possui propriedades refrescantes e levemente analgésicas, o que ajuda a aliviar dores de cabeça leves e sintomas de gripes e resfriados. Por isso, muitas pessoas recorrem à hortelã em períodos de mudança de clima.

Outro benefício importante está relacionado à saúde respiratória. O aroma da hortelã ajuda a desobstruir as vias nasais, sendo comum o uso em inalações caseiras ou chás quentes.

Além disso, a folha é rica em antioxidantes, que contribuem para o combate aos radicais livres e auxiliam na proteção das células do organismo. Embora não substitua tratamentos médicos, pode ser uma aliada no dia a dia.

No cultivo, o cuidado principal é controlar o crescimento. Como se espalha rápido, o ideal é mantê-la em vasos separados. Regar com frequência e podar as folhas regularmente ajuda a manter a planta saudável.

Assim, fácil de plantar, resistente e cheia de utilidades, a hortelã se mostra uma escolha prática para quem deseja ter uma planta funcional em casa, com benefícios que vão muito além do sabor refrescante.

