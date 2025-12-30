Sêneca, filósofo romano: “Não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas sim que desperdiçamos muito dele.”

Um pensador antigo expôs um hábito humano que permanece inalterado até os dias atuais

Magno Oliver - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Poucas frases da Antiguidade seguem tão atuais quanto a reflexão deixada por Sêneca sobre o tempo. Escrita há quase dois mil anos, a ideia continua ecoando em um mundo marcado pela pressa, distrações constantes e sensação permanente de falta de tempo.

O filósofo romano não falava de agendas lotadas, mas de um desperdício mais profundo: a incapacidade humana de viver com propósito.

Lúcio Aneu Sêneca foi um dos principais pensadores do estoicismo romano. Além de filósofo, atuou como dramaturgo, político e conselheiro do imperador Nero, convivendo de perto com o poder e suas contradições. Essa experiência prática influenciou diretamente sua visão sobre a vida, a ética e o uso consciente do tempo, temas centrais de sua obra.

A sua frase célebre aparece no ensaio De Brevitate Vitae (Sobre a Brevidade da Vida), escrito por volta do ano 49 d.C. O texto tem formato de carta e foi dirigido a Paulino, seu sogro.

Nele, Sêneca não discute a morte, mas critica a forma como as pessoas entregam seus dias a preocupações vazias, ambições excessivas e tarefas que não trazem sentido real à existência.

Ao afirmar que não nos falta tempo, mas sim consciência sobre como usá-lo, Sêneca expõe um paradoxo humano: vivemos como se fôssemos imortais em nossos planos, mas agimos como se o essencial pudesse sempre ficar para depois.

A relação entre a frase e sua filosofia é direta, viver bem exige atenção, escolhas deliberadas e coragem para não desperdiçar o único recurso que não pode ser recuperado: o tempo.

“Não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele “, pontua ele em sua obra. Isso acaba trazendo uma reflexão brutal para os dias de hoje: estamos realmente vivendo ou apenas existindo no cotidiano e rolar de telas?

