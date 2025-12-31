Cadeirante é flagrado furtando loja no Centro de Goiânia

Suspeito teria contado com a ajuda de dois comparsas para cometer crime. Polícia irá investigar o caso

Câmera de segurança flagrou ação de suspeitos dentro de loja em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um homem cadeirante foi flagrado cometendo um furto em uma loja de eletrodomésticos localizada no Setor Central de Goiânia.

O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (30) e foi filmado foi câmeras de segurança. De acordo com o relato das vítimas, três indivíduos entraram no estabelecimento simulando interesse na compra de produtos.

Enquanto dois suspeitos passaram a interagir com um vendedor, distraindo-o, o terceiro, de cadeira de rodas, circulou pelo interior da loja.

Em determinado momento, o cadeirante se aproximou de uma área onde estavam expostas cafeteiras elétricas e subtraiu uma delas, colocando a caixa sobre o colo.

Em seguida, ele deixou rapidamente o local e embarcou em um veículo Fiat Strada, de cor branca, fugindo em direção desconhecida. Logo após a ação, os outros dois envolvidos também deixaram a loja.

O caso foi registrado em uma delegacia de Polícia Civil (PC). Agora, ele será investigado pelas autoridades competentes, para identificar e localizar os suspeitos do crime.

 

 

