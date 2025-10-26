Placa no Centro de Goiânia diverte quem passa e deixa recado: “mural da vergonha”

Aviso é claro e ainda está acompanhado de imagens que provam o que diz

Natália Sezil - 26 de outubro de 2025

Placa instalada no Centro de Goiânia deixou recado claro. (Foto: Reprodução)

Quem aproveita a deixa e pega uma das plantas dispostas em frente a um espaço localizado no Centro de Goiânia já pode parar: uma placa instalada no local deixou um recado claro.

Moradores que passam pela rua sem saber do que se trata se divertem com o alerta, mas duas mulheres provavelmente ficaram com vergonha ao se deparar com cenas do flagrante.

O aviso começa: “mural da vergonha”. “Você que está pensando em roubar as plantas, você está sendo filmado”.

Longe daquelas placas que avisam sobre a filmagem, mas que ainda deixam os leitores na dúvida – “será que está gravando mesmo?” – essa não deixa espaço para questionamentos.

Logo abaixo das palavras, quatro imagens provam que é verdade. Uma mulher de vestido branco e outra de bolsa laranja aparecem em frente ao estabelecimento.

Elas param, veem as plantas, pegam na mão e parecem até sair de fininho. Depois da placa, o esperado é que essa cena pare de acontecer.

