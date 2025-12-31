Choque de trens rumo a Machu Picchu deixa 1 morto e fere 40, entre eles 3 brasileiros, diz imprensa

Equipe especializadas de investigação e perícia foram convocadas ao local para averiguar o incidente

Maquinista de um dos trens morreu com a colisão. (Foto: Reprodução/X)

SÃO PAUO, SP (FOLHAPRESS) – Ao menos uma pessoa morreu e outras 40 ficaram feridas após uma colisão frontal, nesta terça-feira (30), entre dois trens de passageiros na rota para Machu Picchu, no sudeste do Peru, informou a mídia local.

O acidente ocorreu por volta das 13h20 locais (15h20 de Brasília) na rota ferroviária de via única que liga a localidade de Ollantaytambo a Machu Picchu, na região andina de Cusco. Um trem da empresa PeruRail bateu de frente com outro da empresa Inca Rail por razões ainda desconhecidas.

Segundo o jornal peruano La República, o maquinista de um dos comboios morreu. Ele foi identificado como Roberto Cardenas Loayza, 61, que havia acabado de comemorar seu aniversário em 22 de dezembro.

O general Julio Becerra, da Polícia Nacional do Peru, afirmou ao veículo local que os feridos foram levados a diferentes hospitais da cidade de Cusco. Equipe especializadas de investigação e perícia foram convocadas ao local para averiguar o incidente.

Ainda segundo o La República, a lista preliminar de passageiros do trem da PeruRail continha 54 pessoas. Um brasileiro ouvido pelo jornal afirmou que estava em uma das composições e relatou que a colisão afetou parte de um dos seus pés e da perna, mas sem qualquer gravidade. Outro casal de brasileiros também contou ter tido dificuldades para se retirar do veículo destruído após o incidente.

O governador de Cusco, Werner Salcedo, disse já ter enviado cartas ao Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC), responsável pela concessão, e às duas empresas ferroviárias. “É a imagem do Peru para o mundo. Hoje, Machu Picchu está presa em uma comercialização que deixa muito a desejar, situação criada pelo Ministério da Cultura”, declarou.

Os visitantes de Machu Picchu, a cidade inca pré-hispânica declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1983, chegam de trem e depois pegam um ônibus até a famosa cidadela de pedras. O sítio arqueológico, principal atração turística do Peru, recebe uma média de 4.500 visitantes por dia.

