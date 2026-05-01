Truque para aumentar a potência do Wi-Fi e melhorar o sinal dentro de casa

Pequenas mudanças no ambiente e no posicionamento do roteador podem melhorar o sinal do Wi-Fi e reduzir falhas de conexão

Gabriel Dias - 01 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Ter uma internet rápida nem sempre significa conexão de qualidade em todos os cantos da casa. Em muitos casos, o problema não está no plano contratado, mas na forma como o sinal é distribuído pelos ambientes.

Com o aumento do número de dispositivos conectados e o uso constante de streaming, jogos e redes sociais, falhas no Wi-Fi se tornaram uma das principais queixas dentro de residências.

O que pouca gente percebe é que pequenos ajustes podem fazer grande diferença no desempenho da rede.

Por que o sinal do Wi-Fi perde força dentro de casa

O sinal do Wi-Fi tende a perder força naturalmente à medida que se afasta do roteador. Paredes, móveis e até eletrodomésticos funcionam como barreiras que reduzem a intensidade da conexão.

Em casas maiores ou com muitos cômodos, isso resulta nas chamadas “zonas mortas”, onde a internet simplesmente não chega com qualidade.

Como melhorar o alcance do Wi-Fi com soluções simples

Uma das formas mais eficazes de resolver esse problema é o uso de repetidores de sinal. Esses dispositivos funcionam como extensões da rede, captando o Wi-Fi principal e redistribuindo-o para áreas mais distantes.

Com instalação simples e custo acessível, eles se tornaram uma alternativa prática para melhorar a cobertura dentro de casa.

Ainda assim, apenas instalar o equipamento não garante resultado. O posicionamento é fundamental: o repetidor deve ficar em um ponto intermediário entre o roteador e a área com sinal fraco. Se estiver muito distante, não conseguirá captar o sinal corretamente.

Outro ponto importante é evitar obstáculos físicos. Colocar o aparelho atrás de móveis ou em locais fechados pode comprometer o desempenho. Testar diferentes posições antes de fixar o equipamento ajuda a encontrar o melhor resultado.

Além disso, o próprio roteador merece atenção. Posicioná-lo em um local central da casa, elevado e longe de interferências eletrônicas pode melhorar significativamente a distribuição do sinal.

Na prática, esses ajustes simples podem transformar a experiência de uso, eliminando quedas constantes e garantindo uma conexão mais estável em todos os ambientes.

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