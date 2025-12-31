Oração para ganhar R$ 1 bilhão na Mega da Virada: veja prece usada por apostadores

Em meio à expectativa pelo maior prêmio da história das loterias brasileiras, muitos jogadores recorrem à fé como forma de manter a esperança antes do sorteio.

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Photo By: Kaboompics.com)

Com a Mega da Virada oferecendo um prêmio estimado em R$ 1 bilhão, muitos apostadores têm recorrido não apenas à escolha estratégica dos números, mas também à fé. Nas redes sociais e em grupos de mensagens, uma oração específica voltou a circular entre quem tenta a sorte no concurso especial.

A prece não tem origem oficial nem qualquer relação com a Caixa Econômica Federal, mas é tradicionalmente compartilhada em períodos de grandes sorteios. Para os apostadores, trata-se mais de um gesto simbólico, ligado à esperança, gratidão e confiança, do que de uma garantia de premiação.

Veja abaixo a oração que tem sido utilizada por apostadores da Mega da Virada:

Especialistas e a própria Caixa reforçam que os sorteios da Mega da Virada são totalmente aleatórios e que não existe qualquer método, ritual ou oração capaz de influenciar o resultado.

Ainda assim, para muitos brasileiros, a fé faz parte do ritual de fim de ano e ajuda a manter o otimismo diante da possibilidade de começar o novo ano milionário.

O sorteio da Mega da Virada acontece sempre no dia 31 de dezembro e não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os ganhadores das faixas seguintes.