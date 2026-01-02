Bife com molho de vinho tinto: receita fácil e sofisticada para fazer em casa

Com poucos ingredientes e preparo rápido, o molho de vinho tinto deixa o bife mais macio e saboroso, perfeito para um almoço especial ou jantar romântico

Ruan Monyel - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Portal 6)

Se a ideia é transformar um almoço simples em uma refeição de restaurante, a receita de bife com molho de vinho tinto é uma das opções mais fáceis e certeiras. O prato tem preparo rápido, leva ingredientes acessíveis e entrega um resultado com cara de comida sofisticada, sem exigir técnicas complicadas.

O segredo está no molho: o vinho tinto ajuda a realçar o sabor da carne, cria uma redução encorpada e combina perfeitamente com acompanhamentos clássicos, como arroz, purê, batatas assadas e legumes salteados. E não precisa ser um vinho caro — o ideal é escolher um rótulo seco e de boa qualidade, que você também teria prazer em beber.

A seguir, veja como preparar a receita completa e deixar o bife com aquele toque especial.

Ingredientes

– 2 bifes de contrafilé, alcatra ou filé-mignon;

– Sal e pimenta-do-reino a gosto;

– 2 colheres (sopa) de manteiga;

– 1 colher (sopa) de azeite;

– 2 dentes de alho picados ou amassados;

– 1/2 cebola picada bem pequena;

– 1/2 xícara (chá) de vinho tinto seco;

– 1/2 xícara (chá) de caldo de carne (ou água com um pouco de tempero);

– 1 colher (chá) de mostarda (opcional, mas dá um toque especial);

– 1 colher (chá) de farinha de trigo (opcional, para engrossar);

– Alecrim ou tomilho a gosto (opcional).

Modo de preparo

Tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino e deixe descansar por alguns minutos. Em uma frigideira bem quente, adicione o azeite e uma colher de manteiga. Coloque os bifes e sele por cerca de 2 a 3 minutos de cada lado, ou até atingir o ponto desejado. Retire a carne e reserve.

Na mesma frigideira, aproveitando o fundo que se formou, adicione a cebola e o alho e refogue rapidamente, mexendo para não queimar. Em seguida, despeje o vinho tinto e raspe o fundo da frigideira com uma espátula, soltando todo o sabor que ficou ali. Deixe ferver por alguns minutos para o álcool evaporar e o líquido reduzir.

Acrescente o caldo de carne e misture. Se quiser, adicione a mostarda e as ervas. Para engrossar, você pode dissolver a farinha em um pouco de água e colocar no molho, mexendo bem até ficar mais encorpado. Por fim, desligue o fogo e coloque a última colher de manteiga, mexendo até derreter e deixar o molho brilhante.

Volte os bifes para a frigideira por alguns segundos, apenas para aquecer e envolver a carne no molho. Sirva imediatamente.

Dicas para o molho ficar perfeito

Um dos erros mais comuns é usar vinho suave ou vinho de baixa qualidade, que pode deixar o molho muito doce e enjoativo. Prefira sempre vinho tinto seco. Outra dica é não pular a etapa de raspar o fundo da frigideira após selar a carne: é dali que sai grande parte do sabor do molho.

Se você quiser um molho ainda mais sofisticado, pode acrescentar um toque de mel, cogumelos fatiados ou um pouco de creme de leite no final — mas, mesmo na versão simples, o resultado já impressiona.

O que combina com bife ao molho de vinho tinto

A receita vai bem com acompanhamentos clássicos que ajudam a aproveitar o molho:

– Purê de batata;

– Batatas rústicas assadas;

– Arroz branco;

– Legumes salteados;

– Massa na manteiga ou alho e óleo.

Com essa receita, o bife do dia a dia ganha cara de prato especial em poucos minutos, ideal para quando você quer comer bem sem complicar.