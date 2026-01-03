“Quando a música nova chega no Goiás”: hit viral ganha nova versão em solo goiano

Publicação já ultrapassa a marca de 80 mil curtidas, com uma enxurrada de comentários de seguidores

Samuel Leão Samuel Leão -
Viralizou remix goiano de Luísa Sonza
Vídeo viralizou e reuniu muitos comentários nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

Se tem uma coisa que o goiano sabe fazer bem, é transformar qualquer hit em um “batidão” de respeito. O influenciador Junim Dantas viralizou demonstrando ao publicar um vídeo com a legenda: “Quando a música nova chega no Goiás”.

A bola da vez foi a canção “A Sina de Ofélia”, “parceria” de Luísa Sonza com Dilsinho, criada por IA por fãs, mas que vem conquistando a web. No vídeo, Junim aparece mixando e depois curtindo a nova versão da faixa, que ganhou aquela batida característica do eletrofunk que domina as caixas de som pelo estado.

A reação do público foi imediata. Em pouco tempo, a publicação já ultrapassava a marca de 80 mil curtidas, com uma enxurrada de comentários de seguidores que aprovaram a nova roupagem da música. “Conseguiu melhorar o que já estava bom”, escreveu uma internauta. Outro seguidor foi mais direto: “Essa ficou o puro mel”.

O sucesso foi tanto que muitos usuários começaram a questionar se a versão seria lançada oficialmente nas plataformas. Junim, mantendo o mistério e o bom humor, brincou com os seguidores na legenda: “Será que lanço essa sacanudos???”.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Portal 6 (@portal6noticias)

 

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

