Adeus Paraguai: brasileiros descobrem 2 cidades onde as compras saem muito mais baratas e ficam bem pertinho

Rivera e Rio Branco, no Uruguai, viraram alternativas para quem busca preços menores, segurança e compras legais, a poucos passos do Brasil

Gabriel Yuri Souto - 04 de janeiro de 2026

Free shops de Rivera e Rio Branco viraram alternativa para brasileiros que buscam preços mais baixos e compras sem complicação (Foto: Reprodução/ Unsplash)

Durante anos, o Paraguai foi o destino mais comum dos brasileiros em busca de eletrônicos, perfumes e bebidas mais baratos. Esse cenário começou a mudar.

Cada vez mais consumidores estão trocando Ciudad del Este por Rivera e Rio Branco, duas cidades uruguaias coladas na fronteira com o Brasil e conhecidas pelos free shops com preços competitivos.

Rivera é integrada a Santana do Livramento (RS). As duas cidades são separadas apenas por uma avenida, o que torna a experiência de compra simples e rápida.

Do lado uruguaio, os free shops oferecem perfumes importados, bebidas, cosméticos, chocolates e eletrônicos com valores frequentemente menores do que os praticados no Brasil, além de lojas organizadas e produtos com procedência e garantia.

Já Rio Branco faz fronteira com Jaguarão (RS), ligação feita pela Ponte Mauá. O polo de compras vem crescendo e atraindo brasileiros que preferem um ambiente mais tranquilo para comprar.

Assim como em Rivera, os free shops trabalham com isenção ou redução de impostos, dentro das regras locais, o que ajuda a baixar os preços finais.

O movimento ganhou força por alguns motivos. A fiscalização mais rigorosa sobre compras no Paraguai, a valorização do dólar e a busca por compras legais e com nota fiscal levaram muitos brasileiros a optar por destinos mais organizados, mesmo que a economia não seja tão extrema quanto antes, mas ainda significativa.

Outro atrativo é a proximidade. Para quem vive no Sul, Rivera e Rio Branco ficam “logo ali”, permitindo viagens curtas, muitas vezes de bate-volta, sem longas filas ou deslocamentos complicados. O limite de compras segue regras específicas, mas a previsibilidade agrada quem quer evitar problemas na volta.

Com preços competitivos, estrutura melhor e acesso fácil a partir do Brasil, Rivera e Rio Branco entraram de vez no radar de quem procura economizar. Para muitos consumidores, o tradicional roteiro de compras no Paraguai já não é mais a primeira opção.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!