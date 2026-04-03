Casal obtém autorização para ampliar a casa, mas vizinhos acionam a Justiça após obra avançar 25 centímetros no terreno ao lado
Mesmo com licença, invasão mínima de terreno pode gerar disputa judicial e até demolição da construção
Uma obra aparentemente simples pode se transformar em um grande problema judicial. Foi o que aconteceu com um casal que obteve autorização para ampliar a casa, mas acabou enfrentando uma disputa após a construção avançar alguns centímetros sobre o terreno vizinho.
O caso ganhou repercussão após um levantamento técnico identificar que a obra ultrapassava a divisa legal. Mesmo com poucos centímetros de diferença, a situação foi suficiente para levar o conflito à Justiça.
Pequena invasão pode gerar grandes problemas
A ampliação da casa avançou entre 25 e 45 centímetros sobre o terreno vizinho. Apesar de parecer pouco, essa invasão ocupava cerca de 4,65 m² da área ao lado.
Além disso, esse tipo de situação se enquadra nas chamadas construções invasivas. Ou seja, quando uma obra ultrapassa o limite legal da propriedade.
Dessa forma, mesmo pequenas irregularidades podem gerar disputas sérias.
Justiça pode determinar demolição
No caso analisado, a Justiça entendeu que houve violação do direito de propriedade. Por isso, determinou a demolição da parte da obra que invadiu o terreno vizinho.
Esse entendimento reforça que o direito de propriedade é objetivo. Ou seja, basta comprovar a invasão para caracterizar a irregularidade.
Assim, mesmo que a construção esteja pronta, ela pode ser desfeita.
Licença não garante proteção total
Um ponto importante envolve a autorização para a obra. Mesmo com licença, a construção precisa respeitar os limites do terreno.
Além disso, documentos aprovados não substituem a verificação real das divisas. Por isso, erros técnicos podem gerar problemas futuros.
Dessa forma, confiar apenas na autorização pode ser arriscado.
Quando a Justiça pode evitar demolição
Em alguns casos, tribunais podem adotar soluções alternativas. Quando a invasão é mínima e ocorre de boa-fé, pode haver compensação financeira.
Nesse cenário, o responsável paga indenização ao vizinho em vez de demolir a obra.
No entanto, essa possibilidade depende da análise de cada caso.
Como evitar esse tipo de conflito
Especialistas recomendam alguns cuidados antes de iniciar qualquer obra:
- Realizar levantamento topográfico detalhado
- Conferir documentos e registros do imóvel
- Contar com profissionais qualificados
- Manter diálogo com vizinhos
Além disso, essas medidas reduzem riscos e evitam prejuízos.
Caso serve de alerta
O episódio mostra que poucos centímetros podem gerar grandes consequências. Por isso, planejamento e atenção são essenciais em qualquer construção.
Além disso, respeitar limites de propriedade evita conflitos e garante mais segurança jurídica.
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