Casal obtém autorização para ampliar a casa, mas vizinhos acionam a Justiça após obra avançar 25 centímetros no terreno ao lado

Mesmo com licença, invasão mínima de terreno pode gerar disputa judicial e até demolição da construção

Gabriel Yuri Souto - 03 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

Uma obra aparentemente simples pode se transformar em um grande problema judicial. Foi o que aconteceu com um casal que obteve autorização para ampliar a casa, mas acabou enfrentando uma disputa após a construção avançar alguns centímetros sobre o terreno vizinho.

O caso ganhou repercussão após um levantamento técnico identificar que a obra ultrapassava a divisa legal. Mesmo com poucos centímetros de diferença, a situação foi suficiente para levar o conflito à Justiça.

Pequena invasão pode gerar grandes problemas

A ampliação da casa avançou entre 25 e 45 centímetros sobre o terreno vizinho. Apesar de parecer pouco, essa invasão ocupava cerca de 4,65 m² da área ao lado.

Além disso, esse tipo de situação se enquadra nas chamadas construções invasivas. Ou seja, quando uma obra ultrapassa o limite legal da propriedade.

Dessa forma, mesmo pequenas irregularidades podem gerar disputas sérias.

Justiça pode determinar demolição

No caso analisado, a Justiça entendeu que houve violação do direito de propriedade. Por isso, determinou a demolição da parte da obra que invadiu o terreno vizinho.

Esse entendimento reforça que o direito de propriedade é objetivo. Ou seja, basta comprovar a invasão para caracterizar a irregularidade.

Assim, mesmo que a construção esteja pronta, ela pode ser desfeita.

Licença não garante proteção total

Um ponto importante envolve a autorização para a obra. Mesmo com licença, a construção precisa respeitar os limites do terreno.

Além disso, documentos aprovados não substituem a verificação real das divisas. Por isso, erros técnicos podem gerar problemas futuros.

Dessa forma, confiar apenas na autorização pode ser arriscado.

Quando a Justiça pode evitar demolição

Em alguns casos, tribunais podem adotar soluções alternativas. Quando a invasão é mínima e ocorre de boa-fé, pode haver compensação financeira.

Nesse cenário, o responsável paga indenização ao vizinho em vez de demolir a obra.

No entanto, essa possibilidade depende da análise de cada caso.

Como evitar esse tipo de conflito

Especialistas recomendam alguns cuidados antes de iniciar qualquer obra:

Realizar levantamento topográfico detalhado

Conferir documentos e registros do imóvel

Contar com profissionais qualificados

Manter diálogo com vizinhos

Além disso, essas medidas reduzem riscos e evitam prejuízos.

Caso serve de alerta

O episódio mostra que poucos centímetros podem gerar grandes consequências. Por isso, planejamento e atenção são essenciais em qualquer construção.

Além disso, respeitar limites de propriedade evita conflitos e garante mais segurança jurídica.

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