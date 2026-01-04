Empresário é morto a tiros às margens de lago em Caldas Novas

Vítima foi alvejada por diversas vezes e faleceu ainda no local. Outro homem também foi atingido de raspão na coxa

Gabriella Pinheiro - 04 de janeiro de 2026

Imagem mostra empresário Bruno Guerra da Silva, em Caldas Novas. (Foto: Reprodução)

Um empresário e proprietário de um guarda-barcos, identificado como Bruno Guerra da Silva, de 44 anos, morreu após ser baleado às margens de um lago, na Avenida Caminho do Lago, em Caldas Novas, na tarde deste domingo (04).

Conforme apurado pelo Portal 6, o crime teria ocorrido após uma discussão envolvendo o suposto autor, de 42 anos, e um funcionário da vítima, de 33. Durante o desentendimento, o homem teria passado a jogar água no trabalhador e em outras pessoas enquanto manuseava um jet ski.

Após ser confrontado pelo funcionário, o suspeito teria afirmado que retornaria ao local e mataria todos os presentes. Diante da ameaça, o trabalhador entrou em contato com Bruno, que se deslocou até o estabelecimento.

Já no local, a vítima encontrou o suspeito, que sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos. Bruno não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no endereço.

Um dos tiros atingiu de raspão a coxa de outro funcionário. Após o crime, o suposto autor roubou uma motocicleta e fugiu do local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e localizou suspeito em uma área de mata próxima à região do crime.

Segundo as autoridades, o homem possui diversas passagens criminais e confessou a autoria do homicídio. A Polícia Científica esteve no local para a realização da perícia.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC) e o suposto autor foi encaminhado até uma Central de Flagrantes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás!