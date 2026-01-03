Após noitada em boate, motorista embriagada faz brincadeira ao voltante e destrói parede de sobrado, em Caldas Novas

Imagens registradas no local mostram a extensão dos danos tanto no veículo quanto no imóvel

Davi Galvão - 03 de janeiro de 2026

Carro destruiu parte da parede de um sobrado. (Foto: Reprodução)

Uma saída de boate em Caldas Novas se transformou em dor de cabeça e no bolso após a motorista da rodada, que estava embriagada, resolver fazer uma brincadeira ao voltante, no começo da manhã deste sábado (03), resultando em um acidente automobilístico.

O Portal 6 apurou que o automóvel, um Fiat Uno Way, estava com cinco ocupantes quando avançou sobra a calçada e foi de encontro a parede de um imóvel.

Pelas imagens registradas no local, é possível ver os estragos causados pelo impacto, que destruiu parcialmente a estrutura da casa, expondo registros e tubulações.

A Polícia Militar (PM) compareceu ao local, onde foi informada pelos próprios ocupantes do veículo que nenhum outro carro estava envolvido na confusão, com tudo sendo uma “brincadeira” da motorista, que estava embriagada.

Conforme o relato, ela teria virado o volante de uma só vez mas perdeu o controle.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e prestou os primeiros socorros nos feridos. A reportagem não conseguiu apurar o estado de saúde deles.

O Portal 6 também tentou contato com a unidade da PM responsável pela ocorrência para questionar se a motorista foi conduzida até a delegacia, mas não houve retorno.

