Por que tem gente que coloca prato com sal na porta, segundo o Feng Shui

No Feng Shui, a entrada da casa é o “portal” por onde a energia circula

Ruan Monyel - 05 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/ Portal 6)

Você já entrou em uma casa e notou, bem perto da porta, um pratinho com sal colocado discretamente no chão ou em algum cantinho? Para quem vê pela primeira vez, pode parecer apenas superstição, enfeite ou mania antiga. Mas, dentro do Feng Shui, esse gesto tem um significado bem claro: é uma forma simples de cuidar do clima energético do lar logo na chegada.

A ideia por trás desse costume é que a casa não recebe apenas pessoas, objetos e vento quando a porta se abre. Ela também recebe “cargas” invisíveis do dia a dia: cansaço, tensão, preocupações e tudo aquilo que se acumula na rotina. E é justamente por isso que o sal aparece como um recurso simbólico tão popular.

A porta não é só uma porta no Feng Shui

Na filosofia chinesa do Feng Shui, a entrada é considerada uma área estratégica. Ela funciona como o ponto de contato entre o mundo externo e o interior do lar, como se fosse um corredor por onde passa o Chi, a energia vital que circula e influencia a sensação de bem-estar dentro da casa.

Quando o Chi entra de forma fluida, o ambiente tende a transmitir leveza, conforto e tranquilidade. Mas, quando essa energia é percebida como pesada ou travada — seja por desordem, conflitos frequentes ou sensação de “peso” no ar — práticas simbólicas são usadas para tentar harmonizar e suavizar o fluxo.

O papel do sal: purificação e proteção simbólica

Dentro desse contexto, o sal ganha força por ser associado a algo que “limpa” e “purifica”. No Feng Shui e em outras tradições, ele é visto como um elemento capaz de absorver energias densas, funcionando como uma espécie de filtro invisível.

É por isso que muita gente coloca um prato com sal próximo à entrada: para simbolizar que, antes da energia externa se espalhar pelo ambiente, ela passa por uma barreira de purificação.

Não é uma solução física contra problemas, mas um gesto simbólico que reforça a intenção de manter a casa mais leve, equilibrada e protegida.

Como esse costume se popularizou

Em países asiáticos e em comunidades que seguem práticas de limpeza energética, o sal já faz parte de rituais antigos. Mas o hábito se espalhou ainda mais recentemente com a popularização do Feng Shui no Ocidente — impulsionado principalmente por terapeutas holísticos e influenciadores, que passaram a divulgar pequenas práticas para “elevar a energia” do lar.

Como é fácil, barato e discreto, o prato com sal acabou virando uma das dicas mais compartilhadas, principalmente para quem busca alternativas simples para criar uma sensação de proteção e renovação dentro de casa.

Como colocar o prato com sal na entrada

As orientações mais comuns sugerem usar sal grosso ou sal marinho, por serem considerados mais “potentes” dentro das práticas simbólicas de limpeza. A recomendação é que ele fique próximo à porta, mas de um jeito que não atrapalhe a circulação e nem comprometa a estética.

Em geral, o objetivo é que seja algo discreto e funcional, como um pequeno prato ou recipiente em um canto, reforçando a ideia de um filtro energético logo no primeiro passo dentro de casa.

Seja por crença, tradição ou apenas pela sensação de cuidado com o ambiente, o prato com sal na entrada representa uma intenção: deixar do lado de fora o que pesa — e permitir que só o que faz bem atravesse a porta.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!