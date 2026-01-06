4 mudanças no WhatsApp que prometem facilitar o uso

Novos recursos chegam aos status e canais do app, com foco em praticidade, personalização e mais interação entre usuários

Magno Oliver - 06 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de celular. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O WhatsApp começou o ano apostando em pequenas mudanças que, na prática, fazem diferença no dia a dia de quem usa o aplicativo o tempo todo.

As novidades já começaram a ser liberadas e têm um foco claro: deixar a navegação mais intuitiva, os status mais interativos e os canais mais próximos do público.

Uma das principais atualizações envolve os status, espaço que o WhatsApp vem tratando cada vez mais como uma vitrine pessoal. Agora, quem publica um status pode adicionar um adesivo de emoji personalizável, funcionando como uma espécie de “estado de espírito” que acompanha a imagem ou o vídeo.

Além de dar mais personalidade à postagem, o recurso facilita a reação de outros usuários, tornando a interação mais rápida e visual.

Outra mudança pensada para evitar frustrações é o rascunho de status.

Se antes qualquer interrupção fazia o usuário perder tudo o que estava preparando, agora o conteúdo pode ser salvo automaticamente e retomado depois, exatamente do ponto em que foi interrompido. A função é especialmente útil para quem gosta de editar fotos, vídeos ou textos com mais calma.

O WhatsApp também passou a oferecer mais liberdade criativa na edição de imagens por meio do recurso chamado “Imagine”. Com ele, é possível modificar fotos antes de publicar no status, removendo elementos indesejados, ajustando cores, alterando o clima da imagem e até criando novos cenários.

A ferramenta aproxima o app de editores mais avançados, sem exigir conhecimento técnico do usuário.

A quarta novidade chega aos canais, área que vem ganhando espaço dentro da plataforma.

Agora, administradores podem criar quizzes e enquetes, estimulando a participação do público e aumentando o engajamento. A ideia é tornar os canais menos passivos e mais interativos, aproximando criadores e seguidores.

As atualizações reforçam a força do WhatsApp no Brasil. Segundo levantamento da AppMagic, o aplicativo foi o sexto mais baixado do país em 2024, somando 42,4 milhões de downloads nas lojas App Store e Google Play.

O app da Meta ficou atrás apenas de Instagram, Mercado Livre, TikTok, Gov.br e Nubank, confirmando que, além de popular, o WhatsApp segue evoluindo para manter seu espaço no cotidiano dos brasileiros.

