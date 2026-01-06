Adeus, picanha: carne macia e suculenta se torna a preferida das espetarias

Uma escolha estratégica vem alterando cardápios e chamando atenção nos bastidores das grelhas

06 de janeiro de 2026

Por muitos anos a picanha ocupou o posto de estrela absoluta nas churrasqueiras brasileiras e é a queridinha dos churrascos até hoje. No entanto, mudanças no mercado, no preço da carne e no perfil do consumidor abriram espaço para novos protagonistas.

Nos últimos anos, um corte tradicionalmente usado em bifes e assados começou a ganhar destaque nas espetarias: o coxão mole. Localizado na parte traseira do boi, o coxão mole é conhecido pela maciez natural e pelas fibras curtas.

Quando preparado corretamente, entrega suculência e textura uniforme, características valorizadas por churrasqueiros profissionais.

Em espetarias, ele tem sido usado em espetos altos, grelhados rápidos e cortes bem selados, garantindo padronização e menor perda no preparo.

Outro fator decisivo para a ascensão do coxão mole é o custo-benefício. Com preço mais estável que o da picanha, o corte permite melhor controle de margem para restaurantes, sem comprometer a experiência do cliente.

Além disso, aceita marinadas, temperos secos e diferentes pontos de cocção, o que amplia sua versatilidade no cardápio.

Do ponto de vista nutricional, o coxão mole também é grande destaque. É uma carne com bom teor de proteínas de alto valor biológico, essenciais para manutenção muscular. Possui menor quantidade de gordura saturada em comparação aos tradicionais cortes mais nobres, além de fornecer ferro, zinco e vitaminas do complexo B, importantes para energia e imunidade.

A preferência crescente pelo coxão mole reflete uma mudança de mentalidade no consumo de carnes. Mais do que status, o público busca sabor, maciez e equilíbrio nutricional.

Assim, o corte antes considerado comum se reposiciona como escolha inteligente, eficiente e atual, consolidando-se como a nova aposta das espetarias brasileiras. Com um bom molho ou marinada, o coxão mole se destaca como uma peça que se adapta a qualquer receita.

Confira mais detalhes dessa delicia preparada:

