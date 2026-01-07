Almoço rápido: torta de frango com creme de milho é um prato simples que agrada toda a família

Receita fácil, cremosa e versátil é perfeita para o dia a dia e rende bem

Isabella Valverde - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Quando a rotina aperta e a fome chega, receitas práticas viram verdadeiras aliadas na cozinha, principalmente na hora do almoço. O frango com creme de milho é um desses pratos curinga: fácil de preparar, versátil e com sabor que agrada desde crianças até os paladares mais exigentes.

Cremoso na medida certa e com ingredientes acessíveis, ele pode virar tanto um prato principal quanto a estrela de receitas mais elaboradas.

A combinação do frango desfiado com o creme de milho permite inúmeras variações. Dá para servir com arroz, usar como recheio de tortas, incrementar massas ou até transformar em salgados. Uma das versões mais queridas é a torta de frango com creme de milho e requeijão, ideal para um almoço em família ou até para reaproveitar ingredientes da geladeira.

A seguir, confira uma opção simples e saborosa que rende bem e não exige grandes habilidades culinárias.

Torta de frango com creme de milho e requeijão

Ingredientes da massa

Farinha de trigo, ovo, leite, manteiga e uma pitada de sal formam a base de uma massa macia, perfeita para sustentar um recheio cremoso.

Um pouco de manteiga é usado para untar a forma, garantindo que a torta desenforme com facilidade.

Ingredientes do recheio

O recheio leva milho batido com leite e maisena, que dão a textura cremosa característica do prato. Manteiga, cebola e frango cozido e desfiado entram para reforçar o sabor, enquanto o requeijão traz ainda mais cremosidade.

Para finalizar, sal e cheiro-verde ajustam o tempero, e o bacon frito aparece como toque especial na decoração.

Modo de preparo

O creme começa no liquidificador, onde o milho é batido com o leite e a maisena até ficar homogêneo. Em seguida, o frango é refogado com cebola na manteiga e recebe o creme batido, o requeijão e os temperos, formando um recheio encorpado e aromático.

A massa é preparada à parte, misturada até ficar uniforme e aberta com rolo para forrar o fundo e as laterais de uma forma de aro removível. O recheio é espalhado por cima e a torta segue ao forno médio, preaquecido, até dourar. Depois de pronta, basta desenformar, finalizar com o bacon e servir.

