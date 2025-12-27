Não é a picanha nem a fraldinha: a carne que está fazendo sucesso nos churrascos por ser saborosa e barata
Mais acessível no açougue, corte ganha espaço nas grelhas por surpreender no sabor quando preparado da forma certa
Quem organiza churrasco já percebeu que a picanha deixou de ser regra. O preço elevado fez muita gente buscar alternativas mais econômicas. Nesse cenário, um corte específico começou a ganhar destaque.
Tradicionalmente associado a preparos cozidos, o acém passou a ser usado no churrasco e vem surpreendendo quem prova. O segredo está no corte correto e no preparo adequado, que valorizam a suculência da carne.
O acém é retirado da parte dianteira do boi. Por isso, tem fibras mais longas e boa quantidade de gordura entremeada. Quando cortado em bifes altos ou em cubos grandes, ele responde bem ao fogo e mantém o sabor.
Outro ponto que explica o sucesso é o preço. Em média, o quilo do acém custa bem menos do que cortes nobres, o que permite servir mais gente sem estourar o orçamento do churrasco.
Além disso, o corte absorve bem temperos simples. Sal grosso, alho ou manteiga já são suficientes para realçar o sabor. Quando feito em fogo médio e selado corretamente, o acém fica macio por dentro e dourado por fora.
Contudo, a versatilidade também ajuda. Ele pode ser preparado na grelha, no espeto ou até em cortes mais grossos para servir fatiado. Muitos churrasqueiros afirmam que o resultado surpreende até quem torce o nariz no começo.
Com isso, o acém deixou de ser visto como carne “de segunda”. Hoje, aparece cada vez mais em churrascos de família e confraternizações, justamente por unir bom sabor, rendimento e preço acessível.
Assim, longe da picanha e da fraldinha, esse corte prova que dá para fazer um churrasco de respeito gastando menos e agradando a maioria dos convidados.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!