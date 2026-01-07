Maior estrada em linha reta do mundo tem 240 km, corta o deserto e parece não ter fim

A paisagem ao redor é dominada por areia, céu aberto e calor extremo, o que reforça ainda mais a impressão de infinitude

Pedro Ribeiro - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A Maior estrada do mundo em linha reta chama atenção logo de início por desafiar a percepção humana de distância e orientação.

A maior estrada não impressiona apenas pelos números, mas também pela sensação quase hipnótica que provoca em quem se aventura a percorrê-la, atravessando quilômetros e mais quilômetros sem uma única curva visível.

Em um planeta repleto de rodovias sinuosas, montanhas e paisagens variadas, essa via se destaca justamente pelo oposto.

Ela segue em frente, reta, silenciosa e aparentemente infinita.

Onde fica a maior estrada em linha reta do planeta

A maior estrada em linha reta está localizada na Arábia Saudita.

Trata-se da Rodovia 10, que atravessa o deserto de Rub’ al Khali, também conhecido como “Quadrante Vazio”, uma das regiões mais áridas e extensas do mundo.

Esse trecho específico da rodovia detém o recorde do Guinness como o maior segmento perfeitamente reto já registrado.

Quantos quilômetros tem esse trecho sem curvas

O trecho mais famoso da Maior estrada mede cerca de 240 quilômetros completamente retos, sem curvas, aclives ou declives significativos.

Algumas medições apontam que esse número pode chegar a 256 quilômetros, dependendo do critério adotado.

Para comparação, o recorde anterior pertencia à Eyre Highway, na Austrália, que possui um trecho reto de aproximadamente 146 quilômetros.

A Rodovia 10 superou essa marca com ampla vantagem.

Por que a estrada foi construída dessa forma

Originalmente, a estrada foi projetada como uma via privada para o então rei Fahd da Arábia Saudita.

O objetivo era ligar a cidade de Haradh a outra rodovia importante da região, a Highway 95.

Como o terreno é extremamente plano e o deserto se estende por centenas de quilômetros sem grandes obstáculos naturais, a construção em linha reta acabou sendo a solução mais simples e eficiente do ponto de vista da engenharia.

Uma experiência que exige atenção total do motorista

Dirigir pela Maior estrada em linha reta é considerado um desafio mental.

A ausência de curvas, marcos visuais e mudanças na paisagem pode causar fadiga, perda de noção de velocidade e até sonolência.

Por isso, autoridades recomendam pausas frequentes e atenção redobrada.

O tempo médio para percorrer todo o trecho reto gira em torno de duas horas, dependendo das condições do tráfego e do clima.

Uma rodovia que parece não ter fim

A combinação entre deserto aberto, horizonte contínuo e estrada perfeitamente alinhada cria uma ilusão visual poderosa.

Para muitos motoristas, a sensação é de que a estrada nunca termina.

Mais do que um recorde, a maior estrada se tornou um símbolo da relação entre engenharia humana e paisagens extremas, mostrando como o ambiente pode moldar projetos únicos no mundo.

