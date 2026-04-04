Não é o isqueiro: o objeto comum que você nunca deve deixar dentro do carro no sol

Item aparentemente inofensivo, presente na rotina de muita gente, pode se transformar em um risco silencioso dentro do veículo

Layne Brito - 04 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Quando o assunto é calor dentro do carro, a maioria das pessoas pensa logo em objetos mais óbvios, como eletrônicos, aerossóis ou até um isqueiro esquecido no console.

Mas, em meio à rotina corrida, há um item muito mais comum, aparentemente inofensivo, que costuma passar despercebido e pode representar um perigo real quando fica exposto ao sol por muito tempo.

O problema é que esse objeto está presente no dia a dia de motoristas, passageiros e até crianças, muitas vezes largado no banco, no painel ou no porta-copos sem qualquer preocupação.

Justamente por parecer tão banal, ele raramente é associado a risco. Só que, em determinadas condições, sua presença dentro do carro pode criar um efeito perigoso e transformar alguns minutos de descuido em uma situação de emergência.

Garrafa plástica pode virar ponto de calor

A garrafa de água plástica é o item que merece atenção. Dependendo da posição em que fica no interior do veículo e da incidência direta do sol, ela pode agir como uma espécie de lente, concentrando os raios solares em um único ponto.

Quando isso acontece, a luz pode ser focada sobre superfícies como banco, estofamento ou partes revestidas do carro, elevando a temperatura naquele local.

Em situações mais extremas, esse foco de calor pode ser suficiente para iniciar combustão e provocar um incêndio espontâneo em poucos minutos.

Risco aumenta com calor intenso e exposição direta

O perigo não está apenas no calor acumulado dentro do veículo, mas na combinação entre luz solar forte, material transparente e tempo de exposição.

Como a garrafa costuma ficar apoiada em locais visíveis e próximos da entrada de luz, o risco cresce quando o carro permanece estacionado sob sol intenso.

Por isso, o cuidado mais indicado é simples: não deixar garrafas plásticas expostas dentro do veículo, especialmente sobre bancos, painéis ou superfícies que recebam luz direta.

Pequenos hábitos como esse podem evitar prejuízos e impedir que um objeto comum se transforme em ameaça.

Atenção aos itens esquecidos no carro

Em dias quentes, qualquer objeto deixado dentro do carro merece atenção, mas alguns oferecem riscos menos óbvios e, por isso mesmo, mais perigosos.

O maior erro é acreditar que apenas itens inflamáveis ou eletrônicos exigem cuidado.

No fim das contas, prevenir continua sendo a melhor saída.

Retirar do interior do carro aquilo que pode aquecer, refletir luz ou concentrar calor é uma medida simples, mas essencial para evitar acidentes desnecessários.

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