Não é o bordô, nem o preto: a cor de esmalte que se tornou tendência neste ano

Em meio à preferência por tons clássicos e intensos, uma escolha mais delicada e inesperada começou a conquistar espaço nas mãos de quem acompanha moda e estilo

Layne Brito - 04 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Durante muito tempo, bordô e preto dominaram o universo das unhas com facilidade. Agora, porém, uma tonalidade mais leve e delicada começou a ganhar espaço e se tornou uma das apostas mais comentadas deste ano.

A mudança acompanha um movimento maior no mundo da beleza, que passou a valorizar visuais mais frescos, sutis e luminosos.

Nesse cenário, o azul claro surgiu como alternativa para quem deseja sair do óbvio sem abrir mão da elegância.

Azul claro ganhou força entre as apostas do momento

O avanço desse tom tem relação direta com a busca por unhas que conversem com leveza e modernidade.

Em vez de apostar sempre nas escolhas tradicionais, muitas pessoas passaram a procurar cores que tragam sensação de renovação e frescor ao visual.

Com isso, o azul claro começou a surgir como uma opção elegante, versátil e menos previsível.

Ele funciona bem tanto em propostas minimalistas quanto em produções mais elaboradas, o que ajuda a explicar sua força entre as tendências mais recentes.

Tendência mistura delicadeza e sofisticação

Outro ponto que favorece a alta dessa cor é a capacidade de transformar a manicure sem pesar no resultado final.

O azul claro consegue manter aparência refinada, mas com uma leitura mais leve e atual, ideal para quem quer modernizar o visual das unhas.

Em um cenário em que a beleza passou a valorizar escolhas mais sutis, essa tonalidade ganhou espaço justamente por equilibrar charme, suavidade e estilo.

E, aos poucos, deixou de ser apenas uma aposta diferente para se tornar uma das cores mais desejadas do ano.

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