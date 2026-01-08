Beber muita água durante as refeições pode retardar a digestão, segundo especialistas

Embora a hidratação seja essencial para o organismo, o excesso de líquidos durante as refeições pode interferir no processo digestivo

Gabriel Yuri Souto - 08 de janeiro de 2026

Pequenos hábitos do dia a dia podem influenciar mais o funcionamento do corpo do que muita gente imagina (Foto: Reprodução/ Freepik)

Beber água é fundamental para a saúde, porém o momento e a quantidade fazem diferença. Segundo especialistas em nutrição e gastroenterologia, consumir grandes volumes de líquidos durante as refeições pode, em alguns casos, atrapalhar a digestão.

Isso ocorre porque o excesso de água tende a diluir os sucos gástricos, responsáveis pela quebra dos alimentos no estômago.

Como resultado, o processo digestivo pode se tornar mais lento, causando sensação de estufamento, desconforto abdominal e até refluxo em algumas pessoas.

Além disso, quando o estômago fica muito cheio de líquidos, a digestão dos alimentos sólidos pode ser prejudicada. Nesse cenário, o organismo leva mais tempo para processar a refeição, o que pode gerar sonolência e sensação de peso após comer.

Por outro lado, isso não significa que beber água durante as refeições seja proibido. Pequenos goles podem ajudar na mastigação e na deglutição, especialmente em refeições mais secas. O problema está no excesso, como consumir vários copos de água enquanto come.

Especialistas recomendam priorizar a hidratação antes e após as refeições, deixando o consumo de grandes quantidades de líquidos para esses momentos. Dessa forma, o corpo se mantém hidratado sem comprometer o funcionamento do sistema digestivo.

Em resumo, beber água é indispensável, mas equilíbrio é a chave. Ajustar a quantidade ingerida durante as refeições pode melhorar a digestão e evitar desconfortos no dia a dia.

