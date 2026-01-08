Truque simples faz pé de jabuticaba produzir frutos em até 30 dias

Um detalhe sobre uma técnica inusitada aplicada no solo fez toda a diferença no desenvolvimento da planta

Magno Oliver - 08 de janeiro de 2026

Um vídeo publicado nas redes sociais chamou a atenção de milhares de pessoas ao mostrar um método simples para estimular a frutificação da jabuticabeira em pouco tempo após a aplicação.

A técnica, compartilhada no Instagram, viralizou ao prometer resultados visíveis em até 30 dias, algo que despertou o interesse de produtores domésticos e amantes de jardinagem.

A jabuticabeira responde rapidamente quando o solo recebe os nutrientes corretos na proporção adequada. O procedimento começa com a abertura de um rego ao redor do tronco, respeitando a projeção da copa e mantendo uma borda de espaçamento em volta dela.

Esse espaço serve para concentrar os nutrientes diretamente na área de absorção das raízes. O primeiro insumo aplicado é o calcário, na quantidade de 400 gramas.

O produtor explica no vídeo que ele é o responsável por fornecer cálcio, corrigir a acidez do solo e disponibilizar magnésio, elementos essenciais para o equilíbrio químico do ambiente radicular. Após a aplicação, o material deve ser coberto com terra antes da adubação seguinte.

Na sequência, são distribuídos 400 gramas de fósforo, nutriente fundamental para o fortalecimento das raízes e indução floral.

Depois entram 300 gramas de ureia, rica em nitrogênio, que estimula folhas mais verdes e vigorosas. Por fim, aplica-se 400 gramas de cloreto de potássio, responsável por incentivar a floração, melhorar o tamanho dos frutos e aumentar a doçura da jabuticaba.

Após a aplicação dos fertilizantes, o rego deve ser fechado com terra e coberto com restos de grama aparada, ajudando a manter a umidade. A dica final é para manter a irrigação diária da jabuticabeira para completar o processo.

Essa combinação nutricional pode acelerar a resposta da planta, explicando o rápido surgimento de flores e frutos observado no vídeo que viralizou.

