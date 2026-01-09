Sem Uber: veja como funciona o transporte no país que não adotou aplicativos

O que parece óbvio em outros países ganha regras próprias e caminhos onde algumas tradições ditam o ritmo

Magno Oliver - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Rovena Rosa/ABr)

Ao contrário do que acontece em grande parte do mundo, a Espanha seguiu um caminho próprio na adoção de aplicativos de transporte urbano.

Embora o serviço de transporte da Uber esteja presente em algumas cidades específicas, como Madri, Valência e Sevilha, sua atuação ainda é limitada e distante do modelo amplamente conhecido em outros países.

E o resultado é um sistema fragmentado, moldado por regras locais rígidas e forte influência histórica do setor de táxis. Na prática, o Uber opera sob exigências regulatórias severas, muitas vezes funcionando apenas como um serviço semelhante ao táxi tradicional.

Em diversas regiões espanholas, há escassez de motoristas cadastrados ou restrições que impedem uma oferta ampla e contínua. Isso reduz a competitividade do aplicativo e limita seu uso no cotidiano de moradores e turistas.

Esse cenário abriu espaço para alternativas que se adaptaram melhor à legislação espanhola. Aplicativos como Cabify, FreeNow e Bolt se tornaram as principais escolhas para deslocamentos urbanos, especialmente nos grandes centros.

Eles oferecem maior disponibilidade de veículos, integração com frotas licenciadas e melhor cobertura territorial, tornando-se parte da rotina local.

A razão para esse modelo está na forma como a Espanha protegeu seu sistema de transporte urbano ao longo dos anos. O país manteve um controle rigoroso sobre licenças, tarifas e atuação de motoristas, buscando equilibrar inovação tecnológica e preservação econômica do setor tradicional.

A entrada de aplicativos estrangeiros, portanto, ocorreu sob negociações complexas e regras específicas. Para quem vive ou viaja pela Espanha, entender essa dinâmica é essencial.

A mobilidade no país não depende de um único aplicativo dominante, mas de um ecossistema regulado, diverso e adaptado às particularidades locais. Mais do que uma ausência, a limitação do Uber revela uma escolha estrutural sobre como as cidades espanholas decidiram se mover.

