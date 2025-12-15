MP investiga distribuidoras por usar tubulação para transporte clandestino de combustíveis em Senador Canedo

Prática pode caracterizar ilicitude tributária, obtenção de vantagem econômica ilícita, além de representar risco ambiental e urbano relevante

Davi Galvão - 15 de dezembro de 2025

Tubulação irregular de combustíveis foi alvo de operação pelo MP. (Foto: Reprodução)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) deflagrou na manhã desta segunda-feira (15) uma operação para coibir irregularidades relacionadas ao transporte e à movimentação de combustíveis.

Os alvos das intervenções foram grandes distribuidoras instaladas em Senador Canedo, que teriam construído uma rede de tubulação clandestina para despistar as autoridades.

A distribuidora Phoenix e a Dinâmica Terminais de Combustíveis (DTC), ambas localizadas na Rua Tropical do Distrito Agroindustrial do município, seriam as empresas beneficiadas pela ligação ilegal.

De acordo com as investigações, denúncias e imagens reunidas pela fiscalização indicam que o Condomínio Centro-Oeste, autorizado a receber combustíveis diretamente da Transpetro, subsidiária da Petrobras, para posterior distribuição por caminhões, teria sido conectado à empresa DTC por meio de um ramal clandestino.

A obra, segundo os indícios, teria sido executada por outra empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) apontou que a prática pode caracterizar fraude tributária, obtenção de vantagem econômica ilícita, além de representar risco ambiental e urbano relevante.

Também foi identificado que a construção e a operação dos dutos ocorreram com base em uma licença municipal considerada precária, cuja validade é contestada pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), que questiona a competência do município para esse tipo de licenciamento.

A operação foi conduzida pela titular da 2ª Promotoria de Justiça de Senador Canedo, Marta Moriya Loyola, e resulta de reuniões preparatórias que alinharam a atuação conjunta de diversos órgãos.

A reportagem tentou contato com as empresas citadas, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.

