MP investiga distribuidoras por usar tubulação para transporte clandestino de combustíveis em Senador Canedo

Prática pode caracterizar ilicitude tributária, obtenção de vantagem econômica ilícita, além de representar risco ambiental e urbano relevante

Davi Galvão Davi Galvão -
Tubulação irregular de combustíveis foi alvo de operação pelo MP. (Foto: Reprodução)
O Ministério Público de Goiás (MPGO) deflagrou na manhã desta segunda-feira (15) uma operação para coibir irregularidades relacionadas ao transporte e à movimentação de combustíveis.

Os alvos das intervenções foram grandes distribuidoras instaladas em Senador Canedo, que teriam construído uma rede de tubulação clandestina para despistar as autoridades.

A distribuidora Phoenix e a Dinâmica Terminais de Combustíveis (DTC), ambas localizadas na Rua Tropical do Distrito Agroindustrial do município, seriam as empresas beneficiadas pela ligação ilegal.

De acordo com as investigações, denúncias e imagens reunidas pela fiscalização indicam que o Condomínio Centro-Oeste, autorizado a receber combustíveis diretamente da Transpetro, subsidiária da Petrobras, para posterior distribuição por caminhões, teria sido conectado à empresa DTC por meio de um ramal clandestino.

A obra, segundo os indícios, teria sido executada por outra empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) apontou que a prática pode caracterizar fraude tributária, obtenção de vantagem econômica ilícita, além de representar risco ambiental e urbano relevante.

Também foi identificado que a construção e a operação dos dutos ocorreram com base em uma licença municipal considerada precária, cuja validade é contestada pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), que questiona a competência do município para esse tipo de licenciamento.

A operação foi conduzida pela titular da 2ª Promotoria de Justiça de Senador Canedo, Marta Moriya Loyola, e resulta de reuniões preparatórias que alinharam a atuação conjunta de diversos órgãos.

A reportagem tentou contato com as empresas citadas, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.

 

 

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

