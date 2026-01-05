Não é água sanitária, nem bicarbonato: o truque para tirar manchas de bolor das roupas, segundo as donas de casa

Um método simples, barato e passado de geração em geração promete eliminar o bolor das roupas sem danificar o tecido e sem recorrer a produtos agressivos

Layne Brito - 05 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Quem já encontrou manchas de bolor em roupas guardadas sabe o quanto elas são difíceis de remover. Além do aspecto escuro e desagradável, o bolor costuma deixar cheiro forte e comprometer o tecido, principalmente quando se recorre a produtos muito abrasivos.

Embora muita gente aposte na água sanitária ou no bicarbonato de sódio, donas de casa experientes garantem que o truque mais eficaz é outro e bem mais simples.

O segredo está na combinação de vinagre branco e sol, uma dupla poderosa contra o bolor. O vinagre possui ação antifúngica, capaz de combater os microrganismos responsáveis pelas manchas, enquanto o sol potencializa o clareamento natural do tecido.

Para aplicar o truque, basta umedecer a área manchada com vinagre branco puro, sem diluir, garantindo que o líquido atinja toda a mancha.

Depois disso, a roupa deve ser colocada diretamente ao sol, ainda úmida. A exposição solar ajuda a ativar o efeito do vinagre e contribui para eliminar tanto a mancha quanto o mau cheiro característico do bolor.

O ideal é deixar a peça secando por algumas horas, observando o clareamento gradual do tecido. Em casos mais leves, o resultado pode ser visível já na primeira aplicação.

Para manchas mais antigas ou resistentes, o processo pode ser repetido antes da lavagem comum.

Após a secagem ao sol, recomenda-se lavar a roupa normalmente, com sabão neutro, para remover qualquer resíduo de vinagre e garantir que o tecido fique macio e com cheiro agradável.

Esse truque é especialmente indicado para roupas brancas e claras, mas também pode ser usado em peças coloridas, desde que seja feito um teste prévio em uma área discreta.

Além de eficaz, a técnica evita o desgaste das fibras e o amarelamento comum causado pelo uso excessivo de água sanitária.

Simples, econômico e aprovado por quem entende de rotina doméstica, o método mostra que, muitas vezes, as soluções mais eficientes estão nos cuidados tradicionais, passados de geração em geração.

