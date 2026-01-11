Colocar sal na água para passar pano no chão: para que serve e por que é recomendado

Prática simples ajuda na limpeza, melhora o aspecto do piso e é usada há gerações em casas brasileiras

Isabella Valverde - 11 de janeiro de 2026

Adicionar sal na água para passar pano no chão é um costume antigo que continua sendo recomendado por causa de seus efeitos práticos na limpeza doméstica. A técnica funciona em diferentes tipos de piso e não exige produtos caros.

O principal benefício do sal está em sua ação levemente abrasiva e higienizante. Ele ajuda a soltar sujeiras grudadas, restos de gordura e poeira acumulada, facilitando a remoção durante a limpeza.

O sal também contribui para reduzir odores no ambiente. Em pisos de cozinha, banheiro ou áreas com pouca ventilação, ele ajuda a neutralizar cheiros desagradáveis que ficam impregnados no chão.

Outro efeito importante é o realce do brilho. Quando usado em quantidade moderada, o sal auxilia a devolver aspecto mais limpo e uniforme ao piso, especialmente em cerâmica, porcelanato e cimento queimado.

Muitas pessoas utilizam o sal por sua ação simbólica e prática combinadas. Além da limpeza física, há quem associe o uso à sensação de ambiente mais leve e renovado, costume comum em tradições populares brasileiras.

Para usar corretamente, basta dissolver 1 colher de sopa de sal em um balde com água, umedecer o pano e passar normalmente. Não é necessário enxaguar depois, desde que o pano esteja bem torcido.

A recomendação vale evitar o uso frequente em pisos de madeira ou laminados, pois o excesso de umidade e resíduos pode comprometer o acabamento ao longo do tempo.

Simples, acessível e eficiente, o sal na água se mantém como um aliado doméstico para quem busca limpeza eficaz sem recorrer a produtos químicos fortes.

