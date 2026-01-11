Estudantes do ensino médio poderão receber R$ 200 por mês em 2026; saiba quem tem direito

Programa Pé-de-Meia paga incentivo mensal a alunos da rede pública para reduzir a evasão escolar e estimular a permanência nos estudos

Gabriel Yuri Souto - 11 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/ Agência Brasil)

Estudantes do ensino médio da rede pública podem receber R$ 200 por mês por meio do programa Pé-de-Meia, criado pelo Governo Federal para incentivar a frequência escolar e a conclusão dos estudos.

O benefício atende alunos matriculados no ensino médio regular ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e funciona como um incentivo financeiro condicionado à presença nas aulas.

Para ter direito ao pagamento mensal, o estudante precisa frequentar pelo menos 80% das aulas, estar com CPF regular e integrar uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo.

No ensino médio regular, o programa contempla jovens entre 14 e 24 anos. Na EJA, a faixa etária vai de 19 a 24 anos. A seleção ocorre automaticamente, com base nos dados informados pelas redes de ensino e pelo CadÚnico.

O valor de R$ 200 corresponde ao Incentivo-Frequência e é depositado em uma poupança digital aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome do estudante. A movimentação acontece pelo aplicativo Caixa Tem.

Além do pagamento mensal, o Pé-de-Meia prevê outros repasses. O aluno recebe R$ 200 pela matrícula no início do ano letivo e R$ 1.000 por ano concluído, valor que fica guardado e só pode ser sacado após a formatura.

Estudantes do terceiro ano que participarem dos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também recebem um bônus adicional de R$ 200.

Somados todos os incentivos, o estudante pode acumular até R$ 9.200 ao longo dos três anos do ensino médio, desde que cumpra todas as regras do programa.

O objetivo da iniciativa é reduzir a evasão escolar, ampliar as chances de conclusão do ensino médio e oferecer apoio financeiro a jovens em situação de vulnerabilidade social.

