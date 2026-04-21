Segundo Martha Stewart, rotina com caminhada, pilates e musculação aos 84 anos é o segredo para manter a força e disposição

Rotina de Martha Stewart com caminhada, pilates e musculação mostra como a constância pode ajudar a preservar força, mobilidade e disposição

Gabriel Yuri Souto - 21 de abril de 2026

(Foto: Ilustração/Ahmet Kurt/Pexels)

Aos 84 anos, Martha Stewart segue defendendo uma rotina rígida de exercícios como parte essencial do seu estilo de vida. A empresária e apresentadora norte-americana mantém uma agenda que combina caminhada, pilates e musculação, sempre com foco em força, mobilidade e bem-estar.

As informações foram compartilhadas por Stephany Mariano, do perfil @marthastewart, ao detalhar como a apresentadora organiza os treinos ao longo da semana. Mesmo com viagens frequentes e compromissos públicos, Martha afirma que continua treinando com intensidade e praticamente os mesmos pesos de antes.

Martha Stewart mantém treinos cinco vezes por semana

A rotina semanal de Martha Stewart segue uma estrutura fixa. Às segundas, quartas e sextas-feiras, ela faz sessões de pilates de 45 minutos. Já às terças e quintas-feiras, dedica o mesmo tempo à musculação com halteres e aparelhos.

Além disso, ela também inclui caminhadas frequentes no dia a dia. Segundo o relato, a combinação ajuda a manter o corpo ativo e a fortalecer diferentes aspectos da saúde física.

Pilates e musculação aparecem como base da rotina

De acordo com o texto, Martha define os treinos como intensos e sem interrupções. O pilates entra para melhorar flexibilidade, mobilidade e fortalecimento do core. Já a musculação ajuda a preservar a força e a resistência.

A própria apresentadora afirma que ainda usa praticamente os mesmos pesos de sempre. Por isso, destaca que continua muito forte, mesmo aos 84 anos.

Atividades do dia a dia também ajudam

Fora da academia, Martha Stewart mantém uma rotina ativa. Ela caminha bastante, cuida dos jardins e também acompanha tarefas na fazenda onde vive.

Esse movimento constante reforça o gasto energético e ajuda a manter o corpo em atividade. Além disso, o texto mostra que ela cultiva vegetais em estufas e usa parte dessa produção no suco verde que costuma tomar pela manhã.

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Exemplo reforça importância do treino de força na maturidade

O caso de Martha Stewart também chama atenção porque reforça um ponto cada vez mais discutido por especialistas: o treino de força se torna ainda mais importante com o avanço da idade.

Segundo o texto, pilates e ioga ajudam bastante na mobilidade e no alongamento, mas não substituem completamente a musculação quando o objetivo é preservar força muscular e independência física.

Assim, a rotina da apresentadora se destaca justamente por combinar modalidades diferentes. Ao unir caminhada, pilates e musculação, ela mantém uma base ampla de cuidados e mostra que envelhecer com disposição passa, em grande parte, pela constância.

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