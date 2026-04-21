Prefeitura de Anápolis credencia clínicas para castração e microchipagem de cães e gatos

Serviços passam a ser ampliados na rede municipal com foco em reduzir abandono e melhorar identificação dos animais

Pedro Ribeiro - 21 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis oficializou o credenciamento de duas clínicas veterinárias para a realização de castração e microchipagem de cães e gatos.

A medida foi publicada na última edição do Diário Oficial do Município.

Foram habilitadas o Instituto Clean Vet e a Clínica Veterinária Dog Fashion.

Com a iniciativa, o município amplia a rede de atendimento disponível para a população, oferecendo mais acesso a procedimentos considerados fundamentais para o controle populacional de animais.

A castração é apontada como uma das principais estratégias para evitar a reprodução descontrolada e reduzir o número de animais abandonados, problema recorrente em áreas urbanas.

Além disso, os pets atendidos também poderão receber microchipagem, tecnologia que permite a identificação eletrônica dos animais. O recurso facilita a localização em casos de perda e contribui para a responsabilização dos tutores.

O credenciamento foi realizado por meio de chamamento público, permitindo que clínicas que atendem aos critérios técnicos e legais do município sejam incluídas na rede de atendimento.

Em breve, devem ser divulgados mais detalhes sobre o funcionamento do serviço, incluindo os critérios para atendimento, forma de acesso e encaminhamento dos animais.

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