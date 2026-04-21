Academia de Virginia Fonseca em Goiânia terá espaço exclusivo para mulheres

Nas redes sociais, influenciadora revelou novidade para proporcionar mais conforto a frequentadoras do espaço

Pedro Ribeiro - 21 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/@virginia)

A influenciadora Virginia Fonseca revelou novos detalhes da academia WeGym, empreendimento que está em construção às margens da BR-153, em Goiânia.

O espaço, que envolve um investimento de cerca de R$ 5 milhões, aposta em diferenciais voltados ao conforto e à experiência dos usuários.

Entre as novidades apresentadas está a criação de uma área exclusiva para mulheres realizarem treinos de glúteos.

A proposta, segundo a empresária, é proporcionar mais conforto durante a execução de exercícios que, muitas vezes, geram constrangimento em ambientes compartilhados.

Além disso, a academia contará com equipamentos de última geração, incluindo máquinas importadas, e ambientes modernos com iluminação em LED e design sofisticado.

A estrutura também prevê um espaço dedicado a atividades cardiovasculares, como esteiras e equipamentos voltados ao treino aeróbico.

Outro ponto que chamou atenção foi a possibilidade de oferecer serviços adicionais dentro do próprio local, como depilação a laser e até um salão de beleza, ampliando o conceito de academia para um espaço mais completo de cuidados pessoais.

O projeto já havia sido anunciado anteriormente e deve contar com cerca de 650 máquinas, além de áreas específicas para modalidades como spinning, dança e crossfit.

A estrutura também inclui estacionamento amplo, com previsão de 250 vagas. A expectativa é que o empreendimento seja inaugurado ainda neste ano.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!