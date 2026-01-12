Comerciante de Anápolis utiliza redes sociais para denunciar abusos em relacionamento

Imagens de lesões supostamente causadas pelo companheiro foram publicadas por meio do Instagram

Augusto Araújo - 12 de janeiro de 2026

Denúncia de agressões foi feita pelo Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

Um caso tem chamado a atenção de moradores em Anápolis, após uma comerciante denunciar que estaria sendo vítima de agressões físicas, ameaças e ofensas dentro de um relacionamento abusivo.

As imagens foram publicadas no final da noite deste domingo (11), pelos stories do Instagram da mulher, mas apagadas posteriormente nesta segunda-feira (12).

Na postagem, a moradora postou imagens que mostram lesões pelo corpo dela, apontando que viveu por anos em um relacionamento marcado por comportamentos que incluíram agressões verbais e psicológicas.

“Em um episódio mais grave, houve agressão física, o que foi profundamente traumático, especialmente por ter acontecido na presença da nossa filha”, salientou a comerciante.

Por fim, a mulher também destacou que levou tempo para compreender a situação e buscar ajuda. “Após alguns

meses, decidi procurar apoio institucional e registrar o ocorrido”, afirmou.

A moradora também utilizou a rede social para compartilhar um vídeo, que mostra uma discussão entre o casal, na frente da criança.

Durante o desentendimento, o homem, que está apenas de cueca, chega a abaixar a roupa íntima e se inclina em direção à câmera, em um momento de exaltação.

Contudo, não há uma indicação de quando essa filmagem foi feita, nem se tem relação com as lesões que aparecem nas imagens publicadas pela mulher.

O Portal 6 tentou entrar em contato com a comerciante, para dar continuidade às apurações, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 🚨 Comerciante de Anápolis utiliza redes sociais para denunciar abusos em relacionamento Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/6UgHFyuRZW — Portal 6 (@portal6noticias) January 12, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!