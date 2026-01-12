Homem morre atropelado enquanto tentava atravessar a BR-153

Após acidente, condutor do carro foi submetido ao teste do bafômetro

Augusto Araújo - 12 de janeiro de 2026

Pista da BR-153 ficou parcialmente interditada após atropelamento fatal. (Foto: Divulgação/PRF)

Um homem, de 55 anos, morreu após ser atropelado por um carro no km 515 da BR-153, em trecho que passa por Aparecida de Goiânia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima era um pedestre que tentava atravessar a rodovia quando foi atingida pelo automóvel.

O condutor do veículo, de 43 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou a ingestão de álcool.

Em nota à imprensa, a Triunfo Concebra informou que a vítima fatal estava empurrando uma bicicleta, andando em zigue-zague pela pista.

Sendo assim, o motorista do veículo teria sido pego de surpresa pelo homem, que estava cambaleando no momento do acidente.

Ainda segundo a concessionária, havia mais três passageiros no carro, além do condutor, e nenhum deles se feriu.

A pista da BR-153 chegou a ficar parcialmente interditada, em decorrência do acidente, mas foi liberada após o fim dos trabalhos de limpeza e periciais.

Equipes da Polícia Civil, PRF e da Triunfo, estiveram no local para a realização dos devidos procedimentos legais. Por fim, o corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do acidente, ocorrido no sábado (10) seguem sob investigação pelas autoridades competentes.

