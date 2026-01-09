Jovem que manteve ex em cárcere privado por mais de 2 anos é preso em Aparecida de Goiânia

GCM agiu depois que vizinhos denunciaram terem ouvido gritos e pedidos de socorro

Natália Sezil - 09 de janeiro de 2026

Jovem foi mantida em cárcere privado por mais de dois anos. (Foto: Divulgação)

Um jovem, de 29 anos, foi preso em flagrante em Aparecida de Goiânia após manter a ex-companheira em cárcere privado. A prisão aconteceu na última terça-feira (07), mas foi divulgada nesta sexta-feira (09).

A ação foi realizada pela Guarda Civil Municipal (CGM) depois que o órgão recebeu denúncias de moradores da região, relatando gritos e pedidos de socorro vindos de uma residência. Vizinhos também apontaram que o suspeito era usuário de crack.

O inspetor Milton Sobral, comandante da GCM de Aparecida de Goiânia, contou ao Portal 6 que a situação se estendia há pelo menos dois anos.

Apesar disso, não foi possível precisar o tempo exato – a jovem estaria confusa no momento da abordagem, dizendo que o intervalo de tempo que passou presa na casa talvez fosse de quatro anos.

Além do cárcere privado, os agentes identificaram que a vítima, de 25 anos, também sofria violência doméstica. Quando foi encontrada, ela tinha diversas lesões aparentes pelo corpo.

A jovem relatou que a situação havia começado porque o suspeito não aceitou o término do relacionamento. Desde então, ela era mantida presa dentro do imóvel, sendo submetida a agressões constantes e ameaças.

Constatados os crimes, o jovem foi preso e conduzido à Central Geral de Flagrantes. Assustada, a vítima foi acalmada pelos agentes e, em seguida, encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), para passar pelo exame de corpo de delito.

Sobral destaca a importância de denunciar. “Reforçamos que a denúncia é essencial nesses casos. Ao menor sinal de violência doméstica, a população deve acionar as forças de segurança, pois essa atitude pode salvar vidas”, ressaltou.

Além de cárcere privado, a ocorrência foi registrada como lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. O caso segue sob responsabilidade da autoridade policial competente.

Quem tiver denúncias pode acionar a GCM pelo número 153 ou pelo WhatsApp (62) 3238-7243.

