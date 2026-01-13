Planta que adoça até 300 vezes mais que o açúcar, é fácil de cultivar e cresce em qualquer cantinho da casa

Alternativa natural ao açúcar industrializado, a stevia pode ser cultivada em casa com facilidade e surpreende pelo alto poder adoçante, chegando a ser até 300 vezes mais doce, sem adicionar calorias às bebidas e receitas do dia a dia

Layne Brito - 13 de janeiro de 2026

(imagem: Ilustração/IA)

Reduzir o consumo de açúcar tem se tornado uma meta cada vez mais comum entre brasileiros que buscam uma alimentação mais equilibrada.

No entanto, abandonar o sabor doce nem sempre é simples. É justamente nesse cenário que a stevia ganha destaque como uma solução natural, prática e acessível.

Pouca gente sabe, mas essa planta pode ser cultivada em casa, em vasos ou pequenos espaços, e oferece um poder adoçante impressionante, chegando a ser até 300 vezes mais doce que o açúcar comum, sem elevar as calorias da dieta.

Além do alto poder de adoçar, a stevia chama atenção por permitir um consumo mais consciente.

Ao cultivar a planta em casa, o morador tem controle total sobre o que está utilizando, evitando adoçantes industrializados que, muitas vezes, misturam a stevia com outros compostos químicos.

As folhas frescas podem ser usadas diretamente em chás, sucos, infusões e até em receitas caseiras, algo que os produtos prontos não conseguem oferecer.

Outro ponto positivo é a facilidade de cultivo, mesmo para quem não tem experiência com jardinagem. A stevia se adapta bem a vasos, jardineiras e pequenos espaços, desde que receba boa luminosidade e alguns cuidados básicos.

Como cultivar stevia em vaso dentro de casa

Antes de iniciar o plantio, é importante separar os materiais adequados. A stevia não é exigente, mas alguns cuidados fazem toda a diferença para que a planta cresça saudável e produza folhas mais doces.

Materiais necessários:

Vaso com cerca de 30 cm de diâmetro, com furos para drenagem

Argila expandida ou pedras para o fundo

Manta de drenagem ou tecido geotêxtil

Substrato fértil e de boa qualidade

Adubo orgânico

Mudas de stevia

Tesoura ou podador limpo

Passo a passo para plantar stevia em casa:

Verifique se o vaso possui furos para drenagem; se não tiver, faça pelo menos um Coloque uma camada de argila expandida ou pedras no fundo do vaso Cubra com a manta de drenagem para evitar que o substrato escape Adicione o substrato fértil, misturando um pouco de adubo orgânico Plante de uma a três mudas de stevia, mantendo espaço entre elas Regue levemente, apenas para umedecer o solo Posicione o vaso em um local com boa luminosidade, podendo ser sol pleno ou meia-sombra Cuidados essenciais para a planta crescer bonita

A stevia gosta de luz e solo levemente úmido, nunca encharcado. Regas regulares e moderadas são suficientes para manter a planta saudável.

Quando atinge cerca de 40 centímetros de altura, a poda das pontas é fundamental para estimular a ramificação e aumentar a produção de folhas.

A colheita pode ser feita entre 30 e 40 dias após o plantio, sempre retirando as folhas superiores com cuidado. Se a planta começar a florescer, a doçura das folhas pode diminuir, e a poda ajuda a redirecionar a energia para novas folhas.

No uso diário, a stevia surpreende pela eficiência: uma única folha é capaz de adoçar uma xícara inteira de bebida, graças aos glicosídeos naturais presentes na planta.

As folhas podem ser usadas frescas ou secas, dependendo da preferência.

Além de funcional, cultivar stevia em casa traz satisfação pessoal, economia e mais controle sobre a alimentação. Para quem busca reduzir o açúcar sem abrir mão do sabor doce, essa planta se mostra uma excelente aliada no dia a dia.

