6 plantas que purificam o ar de casa, fácil de cuidar e sobrevivem com pouca luz , segundo botânicos

Espécies resistentes ajudam a melhorar a qualidade do ar e se adaptam bem a ambientes internos

Gabriel Yuri Souto - 05 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Nem toda casa recebe luz natural em abundância. Mesmo assim, é possível manter plantas saudáveis dentro de ambientes fechados e ainda melhorar a qualidade do ar.

Segundo botânicos e estudos sobre plantas ornamentais, algumas espécies conseguem filtrar poluentes e se desenvolvem bem com pouca luminosidade.

Essas plantas exigem poucos cuidados, toleram sombra e se adaptam facilmente a apartamentos e escritórios. Veja seis opções indicadas por especialistas.

1. Espada-de-são-jorge

Conhecida pela resistência, a espada-de-são-jorge ajuda a filtrar substâncias presentes no ar e sobrevive bem em locais com pouca luz. A planta exige regas espaçadas e se adapta a diferentes ambientes internos.

2. Jiboia

A jiboia é uma das plantas mais populares para interiores. Ela cresce bem à sombra, precisa de pouca água e auxilia na redução de odores e impurezas do ambiente.

3. Lírio-da-paz

Além do visual elegante, o lírio-da-paz contribui para a melhoria do ar interno. A planta prefere luz indireta e solo levemente úmido, sendo ideal para salas e quartos.

4. Zamioculca

Muito usada em ambientes corporativos, a zamioculca tolera baixa luminosidade e longos períodos sem rega. Botânicos destacam sua durabilidade e fácil manutenção.

5. Palmeira-chamaedórea

Essa palmeira compacta se adapta bem a ambientes internos com pouca luz natural. Ela ajuda a umidificar o ar e traz sensação de frescor para o espaço.

6. Clorofito

Também conhecido como planta-aranha, o clorofito é eficiente na filtragem do ar e cresce bem em locais com luz indireta. A espécie é indicada para quem busca praticidade.

Essas plantas mostram que não é preciso ter sol direto para manter um ambiente mais verde e saudável. Com poucos cuidados, elas ajudam a melhorar o ar da casa e trazem mais conforto para o dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!