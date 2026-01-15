Nova função liberada pelo WhatsApp transforma o celular em um scanner em poucos passos

Recurso nativo cria PDFs direto no aplicativo e elimina a necessidade de instalar outros programas

Isabella Valverde - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Anton)

Digitalizar documentos sempre foi uma tarefa que exigia aplicativos extras, scanners físicos ou etapas demoradas. Agora, esse processo ficou bem mais simples. Uma nova função do WhatsApp permite transformar o celular em um scanner portátil, capaz de converter papéis em arquivos PDF prontos para envio sem sair do aplicativo.

A novidade foi pensada para situações comuns do dia a dia, como o envio de contratos, recibos, comprovantes e documentos pessoais.

Em vez de alternar entre diferentes apps, o usuário faz tudo dentro da própria conversa, ganhando tempo e organização. O arquivo já sai no formato correto para compartilhamento, reduzindo erros e retrabalho.

O funcionamento é intuitivo. Ao acionar a opção de escaneamento, a câmera do celular identifica automaticamente as bordas do documento, ajusta o enquadramento e captura a imagem com mais precisão.

Caso o documento tenha várias páginas, o WhatsApp permite fotografar todas em sequência e reunir tudo em um único PDF, pronto para ser enviado ou armazenado.

Antes de finalizar, o usuário pode fazer ajustes rápidos para melhorar a leitura. É possível girar páginas, escolher entre modo colorido ou preto e branco e conferir se a orientação está correta.

Esses pequenos controles ajudam a deixar o arquivo mais legível e até mais leve, facilitando o envio em conexões mais lentas.

O processo de escaneamento acontece dentro de qualquer conversa. Basta acessar o menu de anexos, selecionar a opção de digitalizar documento e seguir as instruções exibidas na tela.

A própria interface guia o enquadramento, tornando o recurso acessível mesmo para quem não tem familiaridade com tecnologia.

Para obter melhores resultados, alguns cuidados fazem diferença. Usar uma superfície plana, garantir boa iluminação e evitar sombras ou reflexos ajudam a câmera a reconhecer corretamente as bordas do papel. Também é recomendável revisar o PDF antes do envio, verificando a ordem das páginas e a nitidez do texto.

A função tem se mostrado especialmente útil para quem lida com burocracias frequentes e precisa enviar documentos com rapidez.

Conteúdos explicativos sobre o recurso, como os apresentados em vídeos especializados, destacam o potencial da ferramenta para organização e agilidade no cotidiano.

Embora não substitua soluções profissionais em casos que exigem altíssima qualidade ou arquivos muito extensos, o escaneamento pelo WhatsApp cumpre bem sua proposta.

Para a rotina, ele entrega praticidade imediata e transforma o aplicativo de mensagens em um aliado eficiente para resolver pendências em poucos toques.

